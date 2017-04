Padleti: le frittelle di castagne per Pasqua

901 visite

A Pasqua tutti ci dilettiamo in pranzi e dolci della tradizione. Uova pasquali, pastiera napoletana, colomba sono solo alcuni dei cibi presenti sulle nostre tavole nel giorno di Pasqua. Oggi vi vogliamo proporre una ricetta facile e gustosa tradizionale della Toscana: i padleti. Vediamo insieme come prepararli in casa.

Origini

Nella parte alta della Toscana, Lunigiana, è tradizione pasquale preparare dei dolci tipici: i padleti. Si tratta di frittelle di farina di castagne perfette da usare come antipasto o come stuzzichino nel giorno di Pasqua.

Si può dire che le castagne hanno sfamato i contadini della zona per generazioni e ancora oggi la farina ricavata da questi frutti è molto apprezzata e utilizzata per realizzare torte, primi piatti, dolci. E’ una zona, infatti, molto ricca della presenza di castagni.

Ingredienti

Per preparare i padleti servono pochi ingredienti e prepararli è davvero semplice. Occorrono:

Farina di castagne 300 grammi

300 grammi Acqua 500 ml

500 ml Sale un pizzico

un pizzico Olio extra vergine d’oliva o olio per friggere

Preparazione

Prendere una ciotola e mescolare lentamente la farina di castagne in acqua ( magari aggiungendo anche un po’ di latte) per avere un composto più omogeneo.