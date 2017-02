Palpebra gonfia? Ecco le cause e i rimedi!

168 visite

Ti è mai capitato di svegliarti al mattino con la palpebra gonfia ed arrossata? In effetti questo è un problema abbastanza diffuso e fastidioso in quanto provoca gonfiore, lacrimazione, prurito e la sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio.

Vediamo quindi quali sono le principali cause del gonfiore agli occhi ed i metodi per porvi rimedio!

Cause della palpebra gonfia

Le cause degli occhi gonfi possono essere molteplici in quanto i nostri occhi sono quotidianamente in contatto con germi, polvere, fumo ed altri agenti esterni che possono provocare infiammazione. Ecco perchè si incorre nel gonfiore anche detto endema palpebrale che può coinvolgere sia le palpebre superiori che le palpebre inferiori.

I fattori che possono determinare il disturbo sono diversi ed essenzialmente riconducibili a:

reazione allergica momentanea determinata semplicemente dalla stagionalità, dalle punture di insetti ma anche dall’utilizzo di particolari farmaci;

determinata semplicemente dalla stagionalità, dalle punture di insetti ma anche dall’utilizzo di particolari farmaci; infezione microbica , come congiuntivite, orzaiolo, blefarite, herpes oculare;

, come congiuntivite, orzaiolo, blefarite, herpes oculare; cellulite orbitaria o cellulite orbitale.

L’orzaiolo, causato dai batteri stafilococchi, è sicuramente tra le principali cause dell’occhio gonfio, prurito e lacrimazione agli occhi. Tra le cause più comuni dell’orzaiolo vi è la scarsa igiene personale proprio perché, se la pelle non viene quotidianamente detersa e pulita è sicuramente più sottoposta alle infezioni batteriche. E devi anche fare attenzione perché l’orzaiolo è contagioso.

Se il foruncolo infiammato si estende lungo il bordo palpebrale si parla di orzaiolo esterno (che è quello più diffuso), se invece il batterio colpisce le ghiandole localizzate sul lato interno della palpebra (ghiandole di Meibomio) si parla di orzaiolo interno che è più raro ma anche più problematico in quanto può trasformarsi in calzaio, ossia una cisti che cresce nella palpebra.

Molto più frequente e diffusa è invece la congiuntivite che provoca fotofobia, bruciore agli occhi e lacrimazione, dal colore giallo e molto appiccicosa tanto da creare problemi nell’aprire gli occhi soprattutto al mattino.