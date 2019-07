Parma candidata come European Green Capital 2022

Oggigiorno si parla sempre di più di Green City, un modello di città ecologico e sostenibile. Questa esigenza nasce dal cambiamento climatico in atto e dalle condizioni ambientali quasi disastrose in cui versiamo, che hanno reso alcune città tra le più urbanizzate alla stregua dell’invivibile.

Questi fenomeni hanno, però – spinto molte capitali europee ad un miglioramento delle condizioni di vita e di tutto ciò che potesse risultare dannoso per l’ambiente e per la salute delle persone che ci vivono.

Cos’è la Green City?

Fare Green City consiste proprio in una serie di iniziative disposte da Comuni e amministrazioni delle varie città italiane per rendere la vita più sana e sostenibile. Ce ne sono davvero tantissime che sono state messe in pratica: mobilità sostenibile, boschi verticali, abolizione della plastica nelle scuole e molto altro.

Si tratta, per l’appunto, di un impiego ottimale delle risorse, con una particolare attenzione all’impatto ambientale generato da ogni iniziativa promossa, in una condizione di costante trasparenza, per fornire ai cittadini e a tutte le istituzioni ogni informazione possibile.

Parma Green Capital 2022

L’European Green Capital Award è stato un modello di urbanità sostenibile introdotto dall’Unione Europea nel 2008, proprio per incentivare i comportamenti green delle varie città europee.

A quanto pare, Parma avrebbe tutte le peculiarità necessarie per sostenere la propria candidatura agli European Green Capital del 2022. Finora solo una città italiana – Reggio Emilia – aveva provato a candidarsi nel 2016, senza ottenere successo.

Ma Parma sembra davvero determinata ad ottenere questo riconoscimento, come garantisce il sindaco Federico Pizzarotti. A quanto pare, la città si sta mobilitando da molti anni per un buon smaltimento dei rifiuti e sul controllo della mobilità urbana, al fine di ridurre l’inquinamento ai minimi sindacabili e di rendere la città quanto più verde e vivibile possibile.