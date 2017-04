Pastiera napoletana vegana: come farla in casa

Chi non conosce la pastiera napoletana? il gustoso dolce partenopeo conosciuto in tutto il mondo per la sua delizia e bontà. Per chi ha voglia di festeggiare vi proponiamo una ricetta poco calorica e assolutamente vegana da mangiare da soli o in compagnia. Assolutamente senza canditi e fatta in casa.

Ingredienti

Per quanto riguarda l’occorrente per la pastiera napoletana vegana bisogna prenderne per i due diversi impasti: pasta frolla e ripieno.

Per la pasta frolla:

100 gr zucchero di canna

120 ml di latte di soia biologico

70 ml di olio di oliva

1 pizzico di bicarbonato

300 gr di farina

Per il ripieno:

250 gr di grano cotto

2 cucchiai fecola di patate

300 gr zucchero di canna (50 per la crema pasticcera, 250 per la crema di tofu)

scorza di un limone (metà per la crema pasticcera, metà per la crema di grano)

400 gr latte di soia (200 gr per la crema pasticcera, 200 gr per la crema di grano)

30 gr burro di soia biologico

2 cucchiai rasi di vaniglia in polvere bio (uno per la crema di grano, uno per quella di tofu)

250 gr tofu

cannella

acqua di arancia

(100 grammi di frutta candita, facoltativo)

Preparazione

Per la pasta frolla della nostra pastiera napoletana vegana, disporre la farina a fontana su una spianatoia e mescolare insieme prima olio e zucchero e poi incorporando man mano la farina. Aggiungete latte e bicarbonato, quando il composto sarà omogeneo e liscio formate una palla e mettete in frigo per 40 minuti.

Per la crema pasticcera vegana, mescolare in un pentolino antiaderente 2 cucchiai di fecola di patate e 50 gr di zucchero di canna. Su fuoco a fiamma bassa continuando a mescolare aggiungere 200 gr di latte di soia. Poi aggiungete la scorza di llimone, portate ad ebollizione e spegnere quando la crema si addenserà.