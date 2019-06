Peduncolo di ciliegia: quante proprietà!

Che buone le ciliegie! Così gustose che, proprio come recita il celebre modo di dire, una tira l’altra. Avreste però mai pensato che anche i peduncoli, o piccioli, o gambi di questo delizioso frutto sono nutrienti e benefici?

La maggior parte delle persone, tende a gettare via i gambi della ciliegia, senza sapere che è possibile utilizzarli per preparare dei salutari infusi.

Essi possiedono, infatti, una straordinaria struttura biochimica capace di apportare molti benefici al nostro organismo. Se siete curiosi di scoprire di più, continuate a leggere.

Effetto diuretico

I gambi di ciliegia hanno la caratteristica di eliminare i liquidi in eccesso senza compromettere l’equilibrio salino all’interno del corpo.

Molti li considerano infatti uno degli ingredienti naturali più efficaci per liberarsi di gonfiore e ritenzione idrica. Agendo in questo senso, i gambi di ciliegia aiutano anche a combattere la tanto temuta cellulite e l’antiestetica pelle a buccia d’arancia.

Azione detox

Tra le proprietà dei gambi di ciliegia, un posto di rilievo spetta alla loro capacità di svolgere un’azione disintossicante per l’organismo.

Riescono, infatti, a stimolare la produzione di urina in modo naturale, consentendo così alle tossine e alle impurità di fuoriuscire in modo rapido.

Essi promuovono anche la corretta funzionalità dei reni, rendendo più facile il compito di eliminazione delle sostanze dannose dal nostro corpo.

Antinfiammatorio

Le infiammazioni influenzano in modo negativo la naturale risposta del nostro sistema immunitario. I gambi di ciliegia possiedono delle componenti che hanno numerosi benefici per la salute, tra cui la capacità di combattere in modo efficace le infiammazioni.

Queste sostanze naturali presenti al loro interno, sono molto efficaci anche contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce e del deterioramento delle cellule.

Trattamento dell’artrite

L’artrite è provocata dall’accumulo e dalla cristallizzazione dell’acido urico nelle articolazioni. Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che i gambi di ciliegia son in grado di contrastare il dolore provocato dall’artrite e donare il tanto sospirato sollievo.

Ciò avviene perché i gambi delle ciliegie aiutano a distruggere i cristalli che si formano nelle articolazioni e che causano il fastidio. Bere regolarmente una tisana a base di gambi di ciliegia, infatti, consente di prevenire il problema e combatterlo con più rapidità.

Migliorano la salute del cuore

I gambi di ciliegia si prendono cura del nostro apparato cardiocircolatorio, mantenendolo funzionale e in salute. Essi forniscono protezione contro i possibili danni alle pareti arteriose e riducono il rischio di ictus e malattie cardiache.

Un’altra delle loro caratteristiche, inoltre, è proprio quella di riuscire a diminuire il livello di lipidi e trigliceridi nel sangue.

Conciliano il sonno

Se avete difficoltà ad addormentarvi la sera, forse i gambi di ciliegia possono essere il rimedio naturale che fa per voi. Il loro alto contenuto di melatonina li rendono particolarmente efficaci allo scopo.

La melatonina è un ormone che aiuta a controllare il ciclo sonno-veglia. Bere un infuso a base di gambi di ciliegia 30 minuti dopo essersi svegliati al mattino e 30 minuti prima di mettersi a letto garantisce quasi due ore di sonno in più a notte.

Come preparare un infuso a base di gambi di ciliegia?

Con i gambi di ciliegia è possibile preparare una bevanda dal sapore erbaceo, fruttato e gustoso. Dopo aver mangiato le vostre ciliegie, conservatene i gambi e lasciateli essiccare in un luogo buio e asciutto per un paio di giorni.

A questo punto, potrete trasferire gli steli essiccati all’interno di un contenitore ermetico per conservarli. Quando avrete voglia di preparare la vostra tisana benefica, non dovrete fare altro che aggiungere 5 cucchiai di gambi di ciliegie in 1 litro di acqua portata precedentemente a ebollizione.

Diminuite l’intensità della fiamma e continuate a far bollire per circa 5 minuti. Trascorso questo tempo, coprite il pentolino con un coperchio e, a fuoco spento, lasciate il tutto in infusione per 15 minuti. Filtrate la soluzione e la vostra super bevanda sarà pronta da sorseggiare.

Avete visto quanto è facile preparare un benefico infuso a base di gambi di ciliegia? Aggiungere questo drink alla routine alimentare apporta numerosi benefici e aiuta a migliorare lo stato generale di salute.

È infatti ricco di vitamine, antiossidanti e altre sostanze molto importanti per il nostro organismo. Provatelo caldo o freddo e fate il pieno di benessere.

Controindicazioni

Se non siete esperte, non avventuratevi in queste preparazioni perchè potreste avvelenarvi! Chiedete sempre prima consiglio al vostro erborista di fiducia.

Inoltre prima di utilizzare le ciliegie assicuratevi di non essere allergiche o intolleranti perchè potrebbero scatenarsi reazioni!

Fate attenzione anche a usare peduncoli non trattati con pesticidi o diserbanti!