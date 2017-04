Ridare vita alla pelle con il peeling chimico

77 visite

Il peeling chimico è un trattamento in cui viene usata una soluzione acida per rimuovere lo strato superficiale danneggiato della pelle. La vecchia pelle viene così eliminata affinché – nella zona trattata – possa rigenerarsene di nuova.

Sempre più persone oggi si sottopongono a questa tecnica di bellezza, ormai diffusissima anche grazie ai suoi risultati quasi immediati.

In cosa consiste il peeling chimico

In questo trattamento, il medico applica acido glicolico (AHA), acido tricloroacetico o fenolo sulla pelle. Solitamente il peeling viene effettuato sul viso ed è in grado di renderlo più levigato.

È un trattamento molto efficace per sanare imperfezioni, rughe e macchie della pelle. Esso esfolia la pelle morta in superficie, rivelando un nuovo strato di pelle tonificata e uniforme.

A seconda delle esigenze, esistono diversi tipi di peeling chimico: è possibile optare per un’applicazione leggera o, viceversa, scegliere di utilizzare acidi leggermente più forti in grado di penetrare a fondo nella pelle.

Oltre al ringiovanimento facciale, il peeling può essere usato per trattamenti sull’intero corpo, in particolare per la rimozione di smagliature.

Nei giorni successivi al trattamento, è possibile avere una reazione simile a una scottatura solare con conseguenti sensazioni di bruciore o di screpolatura. Questo effetto ha una durata massima di 14 giorni, dopodiché la vostra pelle risulterà più levigata e luminosa.

Dopo questo trattamento, la pelle è temporaneamente più sensibile al sole. È fondamentale, quindi, applicare quotidianamente una protezione solare per almeno 15 giorni successivi al peeling. Bisogna inoltre evitare l’esposizione diretta, specialmente tra le 10.00 e le 14.00.

Il peeling può essere effettuato preferibilmente da un dermatologo o medico estetico, semplicemente nel suo studio. Non necessita infatti del ricovero.

Come primo passaggio, il professionista che effettua il trattamento pulirà la vostra pelle con un detergente. Dopodiché inizierà ad applicare la soluzione chimica su piccole aree del viso o del corpo: in questo modo vengono controllate le lesioni provocate, per consentire alla nuova pelle di prendere il loro posto. Durante il peeling molte persone avvertono una lieve sensazione di bruciore, che dura dai cinque ai dieci minuti.