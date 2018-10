Peli incarniti all’inguine: cause e rimedi

0 visite

L’inguine, come le ascelle e le gambe è una zona, soprattutto nelle donne, molto soggetta alla depilazione e a svariati trattamenti estetici per la rimozione dei peli. Purtroppo però i peli non sempre reagiscono alla depilazione come dovrebbero, e spesso ricrescono incarniti.

Quando il pelo inguinale si presenta incarnito, vuol dire che non avendo potuto crescere verso l’esterno, cresce internamente o lateralmente sottopelle.

Molto spesso il pelo incarnito può irritare la pelle nella zona in cui si forma e risulta essere fastidioso e anche un po doloroso soprattutto quando genera una bolla rossastra, simile ad un brufolo, una vescica o una cisti.

I peli incarniti possono formarsi in qualsiasi parte del corpo, ma nelle donne è molto frequente il problema dei peli incarniti all’inguine, una zona molto delicata e sensibile.

È quindi importante sapere come prevenire e curare il problema, per evitare di ritrovarsi con brutti, antiestetici e anche dolorosi peli incarniti inguinali.

Pelo incarnito all’inguine: cause

Il pelo incarnito inguinale in pratica compare quando il follicolo pilifero è ostruito dalle cellule morte della pelle. Per cui il pelo dopo la rasatura o la depilazione, non ha modo di fuoriuscire verso l’eterno e quindi ricresce internamente e si incarnisce provocando a vole infezioni, irritazioni, bolle o dolorose vesciche.

Solitamente i peli incarniti si presentano dopo la rasatura, nelle zone in cui la pelle è più delicata, sensibile e facilmente irritabile, come appunto l’inguine e il pube nelle donne, l’interno coscia, il viso negli uomini quando si radono la barba.

Ma quello che ci chiediamo è: perché e quando compaiono i peli incarniti all’inguine? Ecco alcune delle cause più frequenti per la ricrescita incarnita dei peli inguinali:

rasatura frequente: il pelo rasato cresce più forte e tagliente riuscendo facilmente a penetrare nella cute.

il pelo rasato cresce più forte e tagliente riuscendo facilmente a penetrare nella cute. sudore: il sudore velocizza la ricrescita dei peli inguinali dopo la depilazione e può causare la formazione di peli incarniti.

il sudore velocizza la ricrescita dei peli inguinali dopo la depilazione e può causare la formazione di peli incarniti. peluria inguinale folta e riccia: i peli incarniti di solito crescono nelle zone inguinali in cui i peli sono molto folti, ricci e scuri.

i peli incarniti di solito crescono nelle zone inguinali in cui i peli sono molto folti, ricci e scuri. peli spezzati: il pelo spezzato, soprattutto quando la pelle è infiammata, spesso continua a crescere nello strato sottocutaneo invece che verso l’esterno.

il pelo spezzato, soprattutto quando la pelle è infiammata, spesso continua a crescere nello strato sottocutaneo invece che verso l’esterno. sfregamento dei tessuti sulla pelle: durante la ricrescita di peli inguinali in seguito alla depilazione, il continuo sfregamento con i vestiti, può spezzare i peli e causare la loro crescita sottocutanea.

durante la ricrescita di peli inguinali in seguito alla depilazione, il continuo sfregamento con i vestiti, può spezzare i peli e causare la loro crescita sottocutanea. estate: l’estate è la stagione in cui maggior mente crescono peli incarniti nella zona dell’inguine poiché la depilazione è più frequente e non si da tempo ai peli di crescere bene, inoltre si suda di più nella zona inguinale e tutto ciò favorisce la comparsa di peli incarniti.

l’estate è la stagione in cui maggior mente crescono peli incarniti nella zona dell’inguine poiché la depilazione è più frequente e non si da tempo ai peli di crescere bene, inoltre si suda di più nella zona inguinale e tutto ciò favorisce la comparsa di peli incarniti. pelle sensibile: la pelle dell’inguine è più sensibile e più soggetta a irritazioni in seguito alla depilazione e soprattutto alla rasatura frequente; il pelo incarnito quando la pelle è delicata riesce maggiormente a penetrare e a crescere sotto la cute.

Pelo incarnito all’inguine: sintomi

Come abbiamo detto la presenza di peli incarniti nella zona inguine, più che in qualsiasi altra parte del corpo, può recare fastidio e dolore, oltre ad essere antiestetici soprattutto in estate quando si è in costume.

Ma vediamo quali sintomi e quali conseguenze si possono verificare quando si forma un pelo incarnito inguinale:

visione del pelo intrappolato sotto la cute

infezione

dolore nella zona dell’inguine in cui vi è il pelo incarnito

nella zona dell’inguine in cui vi è il pelo incarnito gonfiore nel punto in cui il pelo è intrappolato

prurito cutaneo nella zona inguinale

cutaneo nella zona inguinale vesciche o pustole piene di pus

cisti

brufoli pieni di sebo

follicolite

papula: piccolo rilievo della pelle rotondo e solido

piccolo rilievo della pelle rotondo e solido macchie e rossori nella zona dell’inguine interessata

segni permanenti nel punto in cui si è formato il pelo

Peli inguinali incarniti: cosa fare?

I peli incarniti all’inguine in realtà non sono un problema particolarmente grave e irrisolvibile. Purtroppo alcune persone sono naturalmente predisposte alla formazione dei peli incarniti e per questo ci devono convivere magari cercando di attenuare o prevenire il problema con piccoli accorgimenti.

Esistono infatti dei rimedi e dei modi per evitare o ridurre la ricrescita incarnita dei peli inguinali. Ecco quindi alcuni preziosi consigli per contrastare il fastidioso problema dei peli incarniti nella zona inguinale:

Come prevenire i peli incarniti all’inguine?

evitare rasoio, lametta o pinzetta per depilare l’inguine

per depilare l’inguine evitare di radersi quando la pelle è asciutta o fredda

evitare di depilarsi con ceretta, rasoi elettrici, silk epil, troppo frequentemente nella zona dell’inguine.

con ceretta, rasoi elettrici, silk epil, se si usa il silk epil o qualsiasi tipo di epilatore elettrico evitare di posizionarlo con troppa pressione sulla pelle.

o qualsiasi tipo di epilatore elettrico tenere sempre ben pulita la zona dell’inguine, soprattutto prima di depilarsi.

soprattutto prima di depilarsi. dopo la ceretta o qualsiasi tipo di depilazione applicate una crema rinfrescante, antinfiammatoria e lenitiva come un gel all’aloe.

o qualsiasi tipo di depilazione applicate una crema rinfrescante, antinfiammatoria e lenitiva come un evitare di indossare indumenti sintetici e troppo aderenti sulla zona inguinale

sulla zona inguinale fare costantemente uno scrub dolce nella zona dell’inguine per esfoliare la pelle e rendere più facile la fuoriuscita dei peli

e rendere più facile la fuoriuscita dei peli utilizzare di tanto in tanto il guanto di crine per esfoliare la pelle a secco riducendo la ricrescita incarnita dei peli

per esfoliare la pelle a secco riducendo la ricrescita incarnita dei peli evitare di radersi in contropelo se si è particolarmente soggetti alla ricrescita incarnita dei peli

se si è particolarmente soggetti alla ricrescita incarnita dei peli preferire una depilazione definitiva come il laser o la luce pulsata per evitare definitivamente il problema dei peli incarniti.

Come curare i peli incarnii all’inguine?

rimuovere il pelo incarnito: se il pelo incarnito è visibile sotto la cute e abbastanza superficiale, con una pinzetta o un ago da cucito sterilizzati, è possibile rompere leggermente lo strato di pelle sopra il pelo così da farlo uscire ed eventualmente rimuoverlo.

se il pelo incarnito è visibile sotto la cute e abbastanza superficiale, con una pinzetta o un ago da cucito sterilizzati, è possibile rompere leggermente lo strato di pelle sopra il pelo così da farlo uscire ed eventualmente rimuoverlo. scrub, gommage o maschera esfoliante: scrub naturali o gommage e altri metodi di esfoliazione della pelle, oltre a prevenire la comparsa dei peli incarniti nell’inguine, possono essere utile anche per curarli poiché andando ad eliminare la pelle morta si favorisce la liberazione e la fuoriuscita del pelo intrappolato sotto la cute.

scrub naturali o gommage e altri metodi di esfoliazione della pelle, oltre a prevenire la comparsa dei peli incarniti nell’inguine, possono essere utile anche per curarli poiché andando ad eliminare la pelle morta si favorisce la liberazione e la fuoriuscita del pelo intrappolato sotto la cute. fare un impacco di acqua e sale sulla zona del pelo incarnito: l’impacco andrà ad ammorbidire la pelle e il pelo sotto la cute, inoltre il sale fungerà da disinfettante e antibatterico e disidratando la zona aiuterà il pelo a fuoriuscire più facilmente.

sulla zona del pelo incarnito: l’impacco andrà ad ammorbidire la pelle e il pelo sotto la cute, inoltre il sale fungerà da disinfettante e antibatterico e disidratando la zona aiuterà il pelo a fuoriuscire più facilmente. crema depilatoria : le sostanze chimiche della crema depilatoria potrebbero contribuire a rimuovere il pelo incarnito poiché vanno ad indebolire la struttura del pelo.

: le sostanze chimiche della crema depilatoria potrebbero contribuire a rimuovere il pelo incarnito poiché vanno ad indebolire la struttura del pelo. cipolla soffritta: soffriggere una cipolla con un po di olio e poi strofinare sul pelo incarnito, aiuterà la naturale fuoriuscita del pelo.