Pelle del viso: rimedi naturali per renderla più bella

0 visite

La pelle del viso è senza dubbio quella più delicata, più in vista e più soggetta ad inestetismi e piccoli difetti dovuti ad impurità, cattiva alimentazione, cattive abitudini, fattori genetici e tanto altro.

Per questo soprattutto noi donne, ma negli ultimi tempi anche molti uomini, sottoponiamo il viso a diversi trattamenti e prodotti per migliorare l’aspetto della pelle, cercando di renderla più bella, idratata e luminosa, soprattutto eliminando il più possibile le impurità.

Oltre ai prodotti specifici per la cura e il trattamento del viso, è possibile anche agire sulla pelle del viso e non solo, con semplici prodotti naturali ricchi di proprietà in grado migliorare la salute e l’aspetto della nostra pelle.

Ecco quindi 7 rimedi naturali fai da te per il trattamento della pelle del viso:





Miele

Il miele grazie alle sue preziose proprietà e in particolare all’azione antibatterica e antisettica, rappresenta un ottimo prodotto da utilizzare come rimedio naturale per migliorare e purificare la pelle del viso.

Il miele può essere anche un rimedio efficace contro l’acne e la pelle grassa. Vediamo come fare:

Prendi un cucchiaio di miele (qualsiasi varietà di miele va bene) lava e detergi per bene la pelle del viso applica il miele direttamente sulla pelle del viso ancora umida massaggia delicatamente il miele sulla pelle con movimenti circolari ripeti il trattamento ogni due giorni e vedrai che la pelle del viso risulterà più liscia, morbida e soprattutto sana priva di impurità.

Cetriolo

Il cetriolo, si sa da sempre, fa bene alla pelle e soprattutto alla pelle più delicata e sensibile del viso. Non è un caso infatti che molte creme, o maschere per il viso, siano a base di cetriolo.

Il cetriolo nello specifico contiene sostanze, sali minerali e un elevata quantità di acqua, tali da garantire un’azione depurativa, rigenerante, e antiinfiammatoria sulla pelle del viso.

Il cetriolo dunque risulta molto efficace conto acne, rughe e infiammazioni o irritazioni della pelle e in particolare agisce sul contorno occhi. Ecco come procedere:

Basta prendere un cetriolo tagliarlo a fettine sottili applicare le fettine di cetriolo sulle zone del viso interessate lasciare agire e rilassarsi per circa mezz’ora

Buccia di banana

La banana è un frutto ricco di proprietà importanti per la salute del nostro organismo, ma forse non tutti sono a conoscenza delle proprietà benefiche della banana, e in particolare della sua buccia, sulla pelle.

Le banana e la sua buccia infatti contiene molte vitamine e minerali come il potassio, il magnesio, oltre che le fibre e le proteine, tutte sostanze utili per il nutrimento e l’idratazione della pelle.

Ecco perché la banana risulta un ottimo ingrediente naturale per curare e contrastare le varie imperfezioni della pelle del viso come le rughe, l’acne, brufoli etc. Vediamo come utilizzarla:

In caso di acne e brufoli: strofinare la buccia di banana sulla zona interessata fino a quando l’interno della buccia non diventa scuro; dopodiché lasciare agire per un paio di minuti poi risciacquare il viso. Ripetere la procedura per alcuni giorni.

strofinare la buccia di banana sulla zona interessata fino a quando l’interno della buccia non diventa scuro; dopodiché lasciare agire per un paio di minuti poi risciacquare il viso. Ripetere la procedura per alcuni giorni. Per contrastare le rughe: prendete una banana, frullatela o schiacciatela e applicate il composto sulla zona interessata e lasciate agire per circa 15 minuti per poi risciacquare.

Limone

Il limone grazie alle sue proprietà antiossidanti, astringenti, antibatteriche e antinfiammatorie aiuta a ringiovanire e rendere più radiosa la pelle del viso.

Il suo contenuto di vitamina C infatti stimola la produzione di collagene migliorando l’elasticità della pelle e rendendola più giovane.

Inoltre il succo di limone è utile per contrastare brufoli e pelle grassa, soprattutto se unito in combinazione con altri ingredienti come il miele, lo yogurt, olio d’oliva o cetriolo. Ecco come fare:

Prendete un limone e tagliatelo a fette Mettere un po di miele su una fetta di limone e strofinare delicatamente su tutto il viso lasciare agire per 10 minuti poi risciacquare con acqua tiepida e ripetere il trattamento due o tre volte a settimana.

Patata La patata inaspettatamente offre molti benefici per la cura della belle, e ciò è dovuto soprattutto all’elevato contenuto di vitamina C. Le patate infatti risultano essere un valido alleato per contrastare le occhiaie, e altre imperfezioni della pelle del viso. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e rigeneranti, la patata è ideale per migliorare l’aspetto della pelle e donarle una luminosità naturale. Utilizzare la patata sulla pelle del viso è molto semplice: basta tagliare qualche fettina di patata cruda e applicarle sulle zone interessate o strofinarle delicatamente, lasciare agire per circa 10 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Latte Il latte, sin dall’antichità e dai tempi di Cleopatra, è un ottimo alleato della pelle. Ricco di vitamine, grassi, e sostanze nutrienti, il latte, riesce a render la pelle più sana e idratata. Inoltre per le sue proprietà antibatteriche e disinfettanti, il latte, rappresenta un ottimo detergente naturale per il viso. Se vogliamo evitare di comprare latte detergente o altri prodotti di bellezza a base di latte, possiamo anche procedere con rimedi fai da te semplici e veloci. Il latte infatti è un ingrediente molto versatile che può essere usato con altri prodotti come il miele, per realizzare rimedi naturali per la pelle del viso. Tuttavia possiamo utilizzare anche solo il latte, basta inumidire un panno o una garzina con un po di latte e accarezzare delicatamente la pelle del viso e poi risciacquare con acqua tiepida. La pelle risulterà naturalmente più luminosa, più morbida e sana. Olio d’oliva L’olio d’oliva è ricco di proprietà in grado di donare luminosità e morbidezza alla pelle, in modo totalmente naturale. Il suo contenuto di vitamine, acidi grassi e sostanze nutrienti, rende l’olio d’oliva un prodotto naturale ideale da applicare sulla pelle. L’olio d’oliva con la sua azione antiossidante, idratante e rigenerante, agisce contro l’invecchiamento della pelle, le rughe,le macchie scure e altri piccoli inestetismi. L’olio d’oliva può essere applicato a tutti i tipi di pelle, ecco come utilizzarlo: Prendete alcune gocce di olio d’oliva e applicatele direttamente sul viso Massaggiate l’olio delicatamente sul viso e sul collo Dopodiché riscaldate un panno leggero di cotone o un asciugamano sottil e poggiatelo sul viso Dopo qualche minuto risciacquate delicatamente il viso e ripetete il trattamento un paio di volte a settimana.