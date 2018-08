Pelle impura: cause e rimedi

20 visite

Nonostante si creda che l’acne e la pelle impura siano un problema solo adolescenziale, si stima che ne siano interessate anche:

il 51% delle donne tra i 20 e i 29 anni

il 35% delle donne tra 30 e i 39 anni

La pelle impura si può presentare in due forme diverse:

oleosa : tende a lucidarsi facilmente e presenta pori dilatati

: tende a lucidarsi facilmente e presenta pori dilatati asfittica: secca e ruvida con presenza di punti neri e bianchi

grassa

che tende a lucidarsi facilmente

con punti neri e brufoli localizzati ai lati delle guance, mento, mandibola

Cause

Le ghiandole sebacee sono poste alla base del bulbo pilifero e possono causare la pelle impura quando funzionano troppo e si infiammano a causa della proliferazione dei batteri nel sebo.

Altre cause della pelle impura sono:

scompensi ormonali

stress

cattive abitudini

fumo

prodotti cosmetici inadatti

Trattamento e detersione della pelle impura

Se si ha la pelle impura, e il problema persiste, rivolgersi ad uno specialista che a seconda della causa all’origine del problema metterà in campo varie strategie.

Se la pelle impura è causata da squilibri ormonali allora è prevista magari una terapia ormonale che mira a ristabilire gli equilibri. Se, invece, la pelle impura è causata semplicemente da uno stile di vita sbagliato o da cosmetici inadatti, basterà rivedere le proprie abitudini per avere già un miglioramento evidente della propria condizione.

Per la risoluzione del problema, un passaggio fondamentale da non tralasciare è la detersione: scegliere gel o mousse, prodotti con una consistenza non troppo pesante, in quanto possono sgrassare troppo la pelle e avere un effetto opposto a quello desiderato. Si chiama effetto rebound, ossia la reazione che si ottiene dalla pelle quando viene troppo sgrassata: per proteggersi produce ancora più sebo innescando un circolo vizioso. A completare il processo di detersione l’utilizzo di un tonico serve a restringere i pori, eliminare altro sebo in eccesso e affinare la grana della pelle.

Sul mercato sono presenti un’ampia gamma di prodotti per il trattamento della pelle impura ma, spesso, sono formulati per il trattamento dell’acne adolescenziale. La pelle degli adolescenti ha una fisiologia diversa rispetto a quella degli adulti, quindi è essenziale scegliere un prodotto specifico per la pelle adulta. È possibile acquistare prodotti sebo-regolatori che sono studiati per trattare la pelle impura e i segni del tempo.

Inoltre a seconda del tipo di pelle impura, se oleosa o asfittica, bisogna differenziare la scelta dei prodotti per giorno:

se la pelle è oleosa: scegliere una crema opacizzante

se la pelle è asfittica: scegliere una crema idratante ma oil-free

Per la notte, in entrambi i casi, scegliere un fluido leggero che riequilibri lo stato di idratazione della pelle oppure un leggero esfoliante per preservarla da macchie e segni.

Rimedi naturali per la pelle impura

Rimedi per la pelle grassa ci sono offerti sia dalle aziende cosmetiche ma anche dalla natura. Possiamo utilizzare tante piante che sotto forma di tisane, tintura madre o oli essenziali possono offrirci supporto per il trattamento della pelle impura.

Molte piante officinali possono essere usate come tisane o tintura madre per trattare le impurità della pelle. Possono essere ingerite funzionando dall’interno oppure possono essere usate come impacchi topici:

bardana : disinfettante, depurativa e normalizzante

: disinfettante, depurativa e normalizzante ippocastano : lenitivo, antinfiammatorio, stimola il microcircolo

: lenitivo, antinfiammatorio, stimola il microcircolo echinacea : rigenera i tessuti

: rigenera i tessuti tarassaco : ha funzione detossinante

: ha funzione detossinante viola tricolor: depura, antinfiammatoria e combatte il prurito

Gli oli essenziali possono essere usati applicandoli direttamente sulla pelle con un batuffolo di cotone oppure diluendone qualche goccia in gel di aloe vera, che ha proprietà lenitive e rinfrescanti, o nella propria crema idratante:

tea tree : azione antimicotica e antibatterica, è un purificante

: azione antimicotica e antibatterica, è un purificante lavanda : antibatterico e antisettico

: antibatterico e antisettico citronella : astringente per i pori

: astringente per i pori limone : schiarisce la pelle e ne favorisce la cicatrizzazione

: schiarisce la pelle e ne favorisce la cicatrizzazione calendula: calma i rossori ed è un valido lenitivo per il trattamento dei brufoli infiammati ed è un antisettico

