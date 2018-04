Pelle luminosa con le maschere fai da te all’albicocca

0 visite

Per avere una pelle da copertina e priva di imperfezioni, a volte non è necessario spendere molti soldi in creme e trattamenti chimici. La natura infatti spesso ci aiuta dandoci in dono prodotti che si prendono cura del nostro benessere in modo semplice ed economico.

Se amate il gusto intenso delle albicocche e la loro capacità di rimandare alle atmosfere estive, sarete felici di sapere che questo frutto è anche in grado di far risplendere la pelle di nuova luce. È possibile preparare diversi trattamenti fai da te a base di albicocche.

Esse contengono numerose sostanze benefiche, tra cui vitamine A, B, C, magnesio, antiossidanti, carotene, calcio, ferro e manganese. Quando applicate regolarmente, le maschere all’albicocca nutrono a fondo la pelle, rendendola visibilmente più bella e sana.





Riescono infatti a combattere i segni del tempo, schiariscono le macchie, idratano i tessuti dell’epidermide e ridanno colore anche alla pelle più spenta. I prodotti preparati con le albicocche possono essere un valido aiuto nel trattamento del prurito costante e di lievi condizioni patologiche della pelle, come l’eczema.

Uno dei grandi benefici derivanti dall’uso delle albicocche per le ricette di bellezza casalinghe sta nel fatto che si tratta di un ingrediente quasi del tutto anallergico. La loro versatilità poi fa sì che siano adatte ad essere applicate su ogni tipo di pelle, garantendo sempre il massimo della resa.

L’albicocca è un frutto che contiene pochi oli, quindi non occlude i pori. Questa caratteristica la rende indicata anche per le pelli grasse. Vediamo alcune ricette facili e veloci per utilizzare le albicocche sul viso e far rinascere la propria pelle.

Albicocche, miele e succo d’arancia

L’epidermide ha bisogno di mantenersi idratata per mostrarsi sempre giovane e levigata. Questa maschera è l’ideale per raggiungere tale risultato. Mettete un’albicocca matura, 3-4 cucchiaini di miele e 1 cucchiaino di succo d’arancia all’interno di una ciotola. Mescolate bene tutti gli ingredienti e il vostro trattamento fai da te sarà pronto.

A questo punto spalmatelo su viso e collo. Lasciate in posa dai 30 ai 40 minuti e poi togliete il tutto con un asciugamano asciutto e pulito. Fatta questa operazione, sciacquate il viso con acqua tiepida. L’eventuale prodotto in eccesso può anche essere conservato in frigorifero per alcuni giorni.

Nocciolo di albicocca in polvere e polpa di albicocca

Se utilizzata tutti i giorni, questa maschera offre numerosi benefici alla pelle del viso. Contrasta ogni inestetismo e conduce al raggiungimento di un’epidermide luminosa e bella. Ha inoltre un leggero effetto esfoliante che aiuta ad eliminare le impurità e cellule morte dalla superficie della pelle.

Riducete in polpa 2 albicocche e aggiungete al composto un cucchiaino di nocciolo di albicocca in polvere. Assicuratevi che gli ingredienti siano amalgamati bene e procedete con l’applicazione sul viso. Massaggiate il trattamento per 10 minuti e poi mantenetelo sul volto per altri 10 minuti.

Trascorso il tempo necessario, lavate pure con della semplice acqua. La maschera raggiunge il massimo della sua efficacia con l’utilizzo del nocciolo di albicocca in polvere. Tuttavia, in mancanza di questo ingrediente, è possibile avere risultati simili sostituendolo con della farina di avena.

Albicocche essiccate, latte in polvere, miele e acqua

Questa maschera casalinga ha un elevato potere anti-età. Dona infatti, in modo efficace, un aspetto più giovane al viso. Versate ½ bicchiere di albicocca essiccata, 1 cucchiaino di latte in polvere, 1 cucchiaino di miele e ½ bicchiere di acqua tiepida all’interno di un frullatore. Mixate il tutto per 1 minuto e poi applicate il trattamento.

Lasciatelo in posa sul volto per circa 20 minuti e lavate via con acqua tiepida. Per risultati ottimali, è preferibile ripetere l’operazione 3 volte a settimana.

Ci vuole davvero poco tempo per preparare in casa le proprie maschere di bellezza. Con semplici mosse è possibile regalarsi un trattamento viso degno di un centro benessere. Oltre ad utilizzare le albicocche direttamente sulla pelle, ricordate che è importante aggiungere questo frutto anche nella propria dieta quotidiana, scegliendo sempre quelle di stagione.

Quando ingerite, infatti, esse proteggono l’apparato visivo, prevengono le malattie cardiovascolari, donano sollievo dalle indigestioni e trattano in modo efficace la carenza di ferro all’interno dell’organismo.