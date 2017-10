Pelle perfetta con gli elisir di bellezza dal Marocco

71 visite

Il Marocco è un luogo pieno di fascino e mistero. Questa terra da secoli produce preziosi ingredienti che sono estremamente efficaci per far risaltare lo splendore femminile. Scopriamo insieme alcuni dei segreti di bellezza che le donne marocchine utilizzano fin dall’antichità per avere una pelle luminosa, sana e priva di imperfezioni.

Argilla

In Marocco credono fortemente nel potere di bellezza di diversi tipi di argilla, in particolare quella di Ghassoul e quella di Rhassoul. Entrambe queste varietà di argilla riescono a pulire e depurare in profondità pori della pelle. Contengono: silice, calcio, potassio e magnesio che possiedono proprietà detergenti e curative.

L’argilla viene comunemente utilizzata come maschera da applicare sulla pelle di viso e corpo per renderla visivamente più uniforme e levigata.





Procuratevi dell’argilla di Rhassoul e amalgamatela a della polvere di buccia di arancia essiccata e a dell’acqua di rose. Questo trattamento aiuterà a promuovere la rigenerazione delle cellule e a ringiovanire l’epidermide.

Olio di Argan

L’olio di Argan è un noto elisir di bellezza che non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta infatti di un ingrediente utilizzato in ogni parte del mondo per far fronte a diverse condizioni di pelle e capelli ed è l’elemento principale di tantissimi prodotti dedicati alla beauty routine che si trovano in commercio.

Fin dai tempi antichi, l’olio di Argan è molto amato in quanto è in grado di curare la pelle e proteggerla dai danni provocati dall’eccessiva esposizione solare o dal clima troppo afoso; le regioni del Marocco sono infatti interessate da temperature desertiche e l’olio di Argan è un vero toccasana per scongiurare la secchezza della pelle.

Il suo colore dorato, poi, unito alle sue benefiche proprietà, gli è valso il nome di “oro del Marocco”. Questo prodotto è molto usato come trattamento anti-età grazie alla sua capacità di ridurre i segni del tempo e le rughe di espressione.

L’olio di Argan è inoltre l’ideale per curare i capelli: è ottimo infatti come siero protettivo e nutritivo per ridare vita ad una chioma spenta.

Sapone nero

Il sapone nero è un altro fantastico ingrediente che proviene dalle regioni del Marocco. È ricco di vitamina E ed ha poteri curativi, purificanti e antimicrobici.

Questo prodotto pulisce a fondo la pelle del viso e la prepara a ricevere l’esfoliazione adatta a ripulirla dall’accumulo di cellule morte sulla sua superficie. Inoltre, aiuta ad eliminare le piccole rughe e a rendere l’epidermide soffice e levigata.

Burro di karitè

In molti conoscono le proprietà del burro di karitè. Esso viene estratto dall’albero del burro, una pianta originaria dell’Africa. Le donne marocchine sono solite massaggiarlo sulla pelle immediatamente dopo aver fatto il bagno, così da renderla morbida.

Contiene numerose sostanze nutrienti che riescono a idratare anche l’epidermide più secca e ruvida. Il burro di karitè agisce poi come emolliente e dona luminosità a tutti i tipi di pelle.

Olio di rosa

L’olio di rosa è un ingrediente prestigioso che si ricava dalle preziose rose del Marocco, conosciute anche con il nome di Rosa Damascena. Questo olio essenziale è amato dalla popolazione marocchina in virtù della sua capacità di generare sensazioni di benessere all’organismo.

È infatti solitamente usato per ridurre i sintomi legati allo stress e per calmare i nervi. Oltre a queste caratteristiche, se applicato in modo topico, l’olio di rosa del Marocco promette anche una pelle visivamente più sana e uniforme. La sua efficacia nell’equilibrare il pH dell’epidermide la rende l’ideale per le pelli secche, sensibili o mature.

Tutti questi ingredienti provenienti dal Marocco sono ormai giunti anche nel nostro mondo Occidentale. La maggior parte di essi è facilmente reperibile nelle erboristerie o negli store online specializzati nella vendita di prodotti di bellezza naturali. Provateli e avrete anche voi una pelle bella e curata.