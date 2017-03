Pelle secca in primavera: i rimedi naturali

46 visite

Con l’arrivo della primavera la nostra pelle diventa più secca e perde in elasticità e tonicità. Per rimediare a questo effetto decisamente antiestetico vi proponiamo delle maschere naturali da fare direttamente a casa con ingredienti a portata di mano.

E’ necessario per uno schema di intervento terapeutico ottimale, abbinare due tipologie di maschere per la pelle secca:

compattamento e rassodamento idratante e nutritiva

E’ importante applicare sempre entrambe le maschere e non solo la prima (si rischia di seccare ulteriormente la cute). Per quanto tempo applicare le maschere? E soprattutto quali sono le maschere naturali da utilizzare per risolvere il fastidioso problema della secchezza cutanea? Scopriamolo insieme.

Maschere rassodanti

Iniziamo con le maschere rassodanti e di compattamento della pelle. Questi impacchi possono essere preparati direttamente in casa e vanno applicati prima di quelle idratanti. Non dimenticare questo passaggio e il consiglio è seguire questo programma terapeutico per almeno 1 mese con 3 applicazioni a settimana.

Ecco le maschere naturali per riavere una pelle morbida e senza secchezza. Ricordate che quando si è in posa con le maschere compattanti e rassodanti non bisogna parlare per evitare di “stirare” la pelle e rilassarsi. Non è necessario seguire questo accorgimento per le maschere nutrienti e idratanti.

Maschera all’albume d’uovo

Questa maschera attenua la comparsa delle rughe di espressione del contorno occhi andando a riempire e compattare le zone “vuote” della cute. Basta montare a neve un albume d’uovo e aggiungere delle gocce di succo di limone. Applicate sul viso e nel momento che secca fate un’ulteriore passata.

Se siete vegani potete sostituire l’albume con l’aquafaba.

Maschera alla banana

La banana ha diverse proprietà benefiche sia per il benessere del corpo che della pelle. E’ una maschera naturale consigliata per coloro che hanno una pelle delicata e sensibile ad arrossamenti e rotture di capillari. Basta schiacciare una banana e applicare sul viso la polpa ottenuta lasciando agire per qualche minuto.

Maschera all’argilla

L’argilla sulla pelle secca ha un ottimo effetto tonificante e astringente. E’ consigliata sia l’argilla verde sia quella bianca. Per quanto riguarda l’argilla verde basta mescolarne 1 cucchiaio con miele e limone e far agire sul viso per almeno 10 minuti.

Se decidete di usare l’argilla bianca, basta mescolarne 1 cucchiaio con latte di soia e far agire per qualche minuto rimuovendo con acqua tiepida. In alternativa è possibile preparare una maschera compattante e rassodante aggiungendo del pomodoro fresco all’argilla bianca. Applicare sul viso per 10 minuti e sciacquare con acqua fredda.

Maschera al lievito di birra

Il lievito di birra è un ottimo rassodante per la pelle secca e funge da ottima base per le successive maschere nutrienti. Basta sciogliere un po’ di lievito di birra nel succo di aloe e stendere sul viso per 15 minuti. Sciacquare con delicatezza con acqua tiepida.

Maschera alle patate

Le patate sono da sempre un ottimo rimedio contro borse e gonfiori agli occhi. Qui vengono consigliate anche come maschera base per rassodare la pelle secca. Basta schiacciare una patata e ridurla in purè. Aquesto punto aggiungere dell’olio di oliva (poco) e mescolare. Applicare sul viso per 10 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

Maschere nutrienti

Dopo la prima fase delle maschere rassodanti e compattanti della pelle secca, ecco la seconda e ultima fase (di completamento) necessaria per riavere una cute morbida, luminosa e rinvigorita. Il consiglio è di seguire tutte le indicazioni di preparazione e tempi di posa delle maschere per evitare spiacevoli conseguenze.

Le maschere nutrienti e idratanti nutrono la pelle in profondità donandole una nuova luce e ringiovanendola.