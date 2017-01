Perchè dormire sul lato sinistro fa bene alla salute?

Il momento del sonno è uno dei più piacevoli e desiderati dalle persone, che stesi a letto o sul divano riescono a rilassarsi dopo una giornata di lavoro e abbandonare tutti i pensieri negativi legati alla quotidianità. Sapevi che la posizione del sonno può influire sulla salute generale?.

Recenti studi hanno dimostrato come dormire sul lato sinistro può apportare numerosi benefici a vari organi del corpo e migliorare il tuo stato di salute e benessere. Come verificare la veridicità di questa teoria scientifica? Con 6 potenziali benefici che possono derivare da un riposo sul lato sinistro del corpo. Leggi anche posizioni del sonno: conseguenze e rischi.

Il ruolo del sistema linfatico è importante all’interno dell’organismo perchè elimina scorie e tossine in circolo. Esperti sostengono che il dotto toracico (il più grande vaso linfatico del corpo) si trova proprio sul lato sinistro. Dormire sul lato sistema ti aiuta ad eliminare le tossine più facilmente e favorire il miglior trasporto di nutrienti (grassi e proteine) alle varie cellule.

Migliora il lavoro della milza

La milza è il più grande organo del sistema linfatico e si trova sul lato sinistro del corpo. Se si dorme su questo lato migliora nettamente il suo funzionamento. La ragione è da ricondurre alla forza di gravità che promuove il flusso di sangue alla milza filtrando impurità in modo più rapido.

Elimina i rifiuti più facilmente

Il punto di giunzione tra intestino tenue e crasso si torva sul lato sinistro e dormire in questa posizione favorisce un migliore scarto di rifiuti da parte dell’intestino che provengono dalle varie parti del corpo. Dormire sul lato sinistro migliora anche metabolismo e digestione.

Riduce il bruciore di stomaco

Il bruciore di stomaco dipende da vari fattori, problemi gastrici, un pranzo troppo pesante, acidità o semplicemente non si dorme nella giusta posizione. Il riposo sul lato sinistro riduce questo fastidio.

Non si carica il fegato

Il fegato si trova sul lato destro del corpo, dormire su questo lato non farebbe altro che peggiorare il funzionamento di questo organo e caricarlo eccessivamente, Dormire su quello sinistro permette di non caricare il fegato di sostanze di scarto e tossine.

Fa bene al cuore

Dormire sul lato sinistro significa non affaticare il cuore e migliorare flusso del sangue e ossigenazione. In questo modo ci si rilassa maggiormente, si allontanano depressione, stress e tensioni emotive negative. Non è un caso che il cuore si trovi proprio sul lato sinistro.