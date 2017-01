Perchè il naso cola in inverno?

242 visite

Il naso che cola è uno dei sintomi più frequenti nella stagione fredda. Il naso che comincia a colare e noi che siamo in continuazione alle prese con il fazzoletto a soffiarcelo. Una tortura! Il naso che cola fa parte della sintomatologia delle riniti caratterizzata da ostruzione nasale, prurito e in alcuni casi anche riduzione dell’olfatto, parola di esperti.

Come evitare che il naso coli? Come prevenirlo? Quali cure ci sono una volta che il naso a cominciato a colare? Vediamolo insieme.

Cause del naso che cola

I sintomi sono diversi a seconda del periodo in cui siamo colpiti. Nei mesi invernali il naso che cola è dovuto principalmente a un virus e spesso accompagnato anche da eventi febbrili.

Se il naso cola in primavera è legato a un problema allergico, associato a starnuti, lacrimazione e prurito. Fate caso anche al colore del muco che fuoriesce, se è si colore giallo o verdastro (leggi anche cacca verde) può darsi che siete in presenza di un’infezione.

In ogni caso vedere il caso che cola significa che il nostro organismo reagisce e si difende, quindi funzionano le nostre difese (es. se entra un polline nel naso starnutiamo, lo stesso meccanismo si verifica con il virus che fa colare il naso.Quando cola quindi non c’è bisogno di curare la sintomatologia? Non sempre è cosi.

Cure per il naso che cola

Il naso che cola è già di per se una pulizia, ma spesso la qualità della vita è compromessa dalla patologia e quindi è necessario comunque intervenire per alleviarne i sintomi. In che modo? Ecco alcuni consigli utili per il naso che cola: