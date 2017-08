Perché è importante dormire bene

93 visite

Il sonno gioca un ruolo importante nel benessere psicofisico. Dormire abbastanza ore, al momento giusto, aiuta a proteggere la salute mentale, a permettere il corretto svolgimento dei processi fisiologici e a migliorare la qualità della vita.

Il modo in cui ci si sente da svegli, dipende in parte da cosa è accaduto durante il sonno. In questa fase, il corpo lavora per supportare il lavoro del cervello e mantenere le funzioni vitali. In bambini e adolescenti, il sonno è fondamentale anche per un corretto sviluppo.

I danni derivati da un deficit del sonno possono manifestarsi all’improvviso – è il caso, ad esempio di un repentino calo dell’attenzione o dei riflessi motori – o danneggiare l’organismo a lungo termine. Dormire meno ore del necessario, causa inoltre difficoltà nel pensare, lavorare, studiare e relazionarsi con gli altri.

Funzioni cerebrali e benessere emozionale

Dormire aiuta il cervello a lavorare nel modo appropriato. Mentre si dorme, il cervello si prepara ad affrontare la giornata che verrà e costruisce nuovi sentieri per aiutare ad apprendere e ricordare informazioni. Molti studi hanno dimostrato come una buona qualità del sonno migliori la capacità di apprendimento e di risoluzione dei problemi.

Dormire bene aiuta inoltre a prestare maggiore attenzione, prendere decisioni ed essere creativi. Al contrario, poche ore di sonno a notte alterano l’attività di alcune zone del cervello e possono condurre a stati di malessere psicologico come la depressione, che può poi sfociare in atteggiamenti dannosi per se stessi e per gli altri.

I bambini che soffrono di un deficit del sonno, potrebbero avere problemi nell’interazione con i loro coetanei: è più facile, per loro, sviluppare infatti rabbia e impulsività.

Salute fisica

Anche il benessere fisico dipende molto dalla qualità del nostro sonno. Ad esempio, l’atto del dormire è legato alla guarigione e alla cura di cuore e vasi sanguigni. Di conseguenza, dormire poco può condurre a un aumento di malattie cardiovascolari, malattie ai reni, pressione alta, diabete e infarto.

Inoltre, chi dorme un numero di ore non sufficienti è maggiormente a rischio obesità: ad ogni ora di sonno persa, le probabilità aumentano. Dormire aiuta a mantenere bilanciati i livelli di ormoni che stimolano il senso di fame e di sazietà. Quando non si dorme abbastanza, i primi salgono, mentre i secondi si abbassano, facendoci sentire più affamati di quanto in realtà non siamo.

Un buon sonno ha effetti anche sul modo in cui il corpo reagisce all’insulina, l’ormone che controlla il livello di glucosio nel sangue: dormire poco ne aumenta la percentuale, con conseguente rischio di sviluppare il diabete.

Per i ragazzi, dormire bene è fondamentale: il sonno innesca la produzione dell’ormone della crescita che, oltre a consentire il corretto sviluppo, rinforza la massa muscolare e aiuta a riparare cellule e tessuti danneggiati.

Il sistema immunitario fa affidamento sulle ore di sonno, per mantenersi sano. Esso difende il corpo contro le particelle estranee e dannose e una prolungata carenza di sonno può alterarne la risposta.

Azioni quotidiane e sicurezza

Garantirsi il giusto riposo ogni notte aiuta nelle azioni che compiamo ogni giorno. Chi dorme di meno è anche meno produttivo nel lavoro e a scuola. Queste persone impiegano più del dovuto a finire le mansioni, hanno un minor tempo di reazione e commettono più errori.

Perdere anche solo un’ora di sonno a notte, per un tempo prolungato, porta l’organismo a comportarsi come se non avesse dormito per un giorno o due. Dormire poco può condurre anche a frequenti colpi di sonno che si manifestano durante le ore di veglia senza rendersene conto.

Essi sono brevissimi e possono sopraggiungere in qualsiasi momento, senza preavviso, rendendo pericoloso svolgere le più disparate attività. Sono particolarmente preoccupanti quando si presentano alla guida o durante lo svolgimento di lavori pesanti.

Quanto bisogna dormire?

La quantità di sonno di cui si ha bisogno ogni giorno varia durante il corso della vita. Sebbene essa dipenda anche da persona a persona, generalmente un adulto dovrebbe dormire 7 o 8 ore a notte. Per gli adolescenti, il numero di ore di sonno si alza a 8-9, mentre per i bambini in età scolare sono preferibili 10 ore al massimo.

Alcune persone compensano la perdita di ore di sonno notturne con il sonnellino pomeridiano. Esso può garantire un sostegno a breve termine nella qualità della prontezza e delle performance. Tuttavia, il sonnellino non fornisce tutti gli altri benefici dati da un’attività di sonno regolare.

Di solito, si tende a dormire di più durante i giorni di vacanza che non in quelli lavorativi: ciò può essere segno di un danneggiamento della qualità del sonno. Sebbene questo atteggiamento sembra farci sentire meglio, in realtà può turbare il ritmo sonno-veglia del nostro corpo.

Garantire le giuste ore di sonno all’organismo è di fondamentale importanza. Per questo motivo, se vi rendete conto di non dormire abbastanza e di perdere più ore di sonno del normale, rivolgetevi al vostro medico che saprà consigliarvi il giusto percorso da seguire per risolvere il disturbo.