Perché mangiare davanti alla televisione fa male

In molte case, la televisione è posta nella sala da pranzo. Solitamente di fronte al tavolo su cui si mangia. Tra gli adulti, è poi comune consumare i pasti davanti al computer, spesso per ottimizzare i tempi e continuare a lavorare.

Queste abitudini così diffuse nella società moderna, possono portare a conseguenze dannose per il nostro benessere.

Effetti collaterali di mangiare guardando la Tv

È sicuramente piacevole godersi il proprio programma preferito mangiando snack o cenando. Tuttavia, non è una situazione salutare. Secondo i medici, le due attività non sono compatibili. Guardare la Tv, infatti, inibisce la sensazione di soddisfazione data dal cibo, perché il cervello è focalizzato da ciò che si sta guardando.

Davanti allo schermo televisivo si è rilassati, si allontanano per un po’ di tempo i problemi e lo stress quotidiano e si viene immersi in un mondo che non è più il nostro. È per questo che non realizziamo bene ciò che stiamo mangiando. Un’altra cosa da tenere a mente è che il cibo viene introdotto nella cavità orale meccanicamente.

Ciò può causare obesità e problemi allo stomaco. Tutte queste cattive condizioni peggiorano quando sullo schermo che state guardando vengono mostrare pubblicità di prodotti alimentari. Esse infatti stimolano a mangiare ancora di più.

La gente che guarda molta televisione tende ad avere un regime alimentare peggiore di coloro che passano davanti allo schermo meno tempo, oltre a una vita più sedentaria. Cambiate la vostra abitudine di portare degli snack sul divano quando accendete la televisione e cercate di tenerla spenta in sala da pranzo durante i pasti. Se possibile, riducete anche il tempo passato davanti allo schermo.

Il rischio per i bambini

I bambini sviluppano una tendenza particolare a mangiare grassi e zuccheri di fronte alla televisione. Ciò comporta un eccessivo apporto di calorie, aumentando il rischio di obesità. La loro soglia di attenzione non è ancora ben sviluppata e, dedicarla tutta alla televisione, fa perdere di vista il controllo del cibo che si sta ingerendo.