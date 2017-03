Perchè non riesco a dimagrire?

15.102 visite

Facciamo continui ed estenuanti sforzi, fatiche e privazioni ogni giorno, una dieta ipocalorica ma i risultati non si vedono… perché non riesco a dimagrire?

Non è facile rispondere a questo dilemma, ogni persona ha caratteristiche fisiche e psicologiche proprie e non esiste una soluzione valida per tutti: possiamo solo rilevare le cause più comuni del perché non si riesce a dimagrire, entro cui poi voi dovete ritrovarvi, per capire come comportarvi e cambiare la situazione. Ricordate che possono essere anche più motivi concatenati… e non esitate a farvi aiutare da esperti professionisti in materia, come un dietologo o un nutrizionista!

Perchè non dimagrisco?

Ecco tutte le cause più comuni per cui non riesci a perdere peso, ma non allarmarti: il peso è fluttuante (dipende anche dal ciclo!) e non è assolutamente consigliato pesarti ogni giorno. I risultati si vedono con il tempo!

Metabolismo lento

il complesso dei processi del corpo grazie al quale il cibo viene trasformato in energia (calorie), è rallentato per accumulare grasso di riserva; se non è conseguenza di disfunzioni della tiroide, ciò è dovuto al salto dei pasti o al seguire diete troppo restrittive. Per tali motivi, al contrario di quanto si può pensare, per riattivare il metabolismo bisogna mangiare più proteine, avere un’alimentazione sana e leggera e svolgere molta attività fisica.

Stress

un periodo particolarmente stressante in cui si dorme poco e malamente può alterare il livello degli ormoni responsabili dell’appetito, della sazietà e del metabolismo. Meglio quindi dormire di più e bene, aiutandosi anche con tisane o yoga e meditazione: secondo gli ultimi studi effettuati, la privazione di sonno causa il rilascio di cortisolo e l’aumento di peso.

Alcool

l’assunzione eccessiva di alcool, anche solamente legata a feste, aperitivi, serate, etc, è uno dei primi nemici del dimagrimento. L’ingente quantità di calorie ingerite in così poco tempo e quantità, si trasforma immediatamente in grasso e cellulite in quanto il fegato, sollecitato eccessivamente, non riesce a filtrare e quindi la trasformazione in adipe è diretta. Limitarsi dunque ad 1 bicchiere di vino a pasto ed eliminare gli altri alcoolici, qualsiasi, lontani da questo. Al contrario, bere acqua a volontà (2 litri al giorno) e ridurre il sale per combattere la ritenzione idrica.

Pasti saltati

non saltare mai i pasti poiché il corpo, in carenza, reagisce spontaneamente riducendo i consumi e trasformando qualsiasi “cosa” in grasso, come riserva (è un meccanismo naturale di autoconservazione), quindi si otterrà l’esatto contrario.

Sedentarietà

non dimenticare mai di svolgere una regolare e sana attività fisica (almeno 5 ore a settimana), anche nel quotidiano preferendo le scale all’ascensore, la bicicletta o le proprie gambe all’automobile…

Cibo inconsapevole o per distrazione

attenzione a quando si mangia per accompagnare un’altra attività (es. snack davanti alla tv), perché l’attenzione non è volta al cibo e quindi si ingerisce a dismisura, per la maggior parte delle volte, cibi non propriamente “sani”.