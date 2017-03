Perchè parliamo nel sonno?

201 visite

Il parlare nel sonno o sonniloquio (termine medico-scientifico) è una normale manifestazione dell’attività notturna del cervello che in realtà non si addormenta completamente- Il sonniloquio un evento frequente negli adulti e nei bambini.

Spesso interessa i soggetti più stressati e ansiosi, ma può anche determinare un disagio improvviso legato a cause specifiche. Parlare nel sonno non significa confessare verità o bugie, ma è una condizione che crea disagio e va trattata come qualsiasi patologia se diventa persistente nel tempo.

Alcuni studi sostengono che tutti noi, almeno una volta nella vita, pronunciamo qualche parola o frase durante il sonno. Il sonniloquio è una malattia? Come capire che si soffre di parlate durante il sonno? E nei bambini cosa significa? Come intervenire? Esistono rimedi per risolvere il disturbo del sonniloquio? Scopriamolo insieme.

Parlare nel sonno nei bambini

I bambini parlano quasi tutti nel sonno, è un fenomeno comune (come lo è negli adulti) soprattutto in determinate situazioni di stress emotivo, agitazione, tensioni, iperattività. Secondo alcune ricerche quasi il 50% dei bambini parla nel sonno e lo fa fino ai 7 anni di età (solo l’1% di loro sembra portarselo dietro fino all’età adulta).

Secondo psicologi specializzati in ipnologia, le persone che parlano nel sonno sono più ansiose e mostrano personalità in tensione più alte rispetto alla media. E’ stato dimostrato anche che parole e frasi pronunciare durante il sonno non hanno nulla di casuale, ma possono dire tanto sulle personalità dei soggetti colpiti da sonniloquio.

Quindi chi parla nel sonno non ha una malattia, bensì solo un disturbo che rivela molto su chi siamo e sui nostri comportamenti. E se una persona mite parla nel sonno? Potrebbe essere dovuto a una giornata pesante, a incubi notturni o semplicemente stati di angoscia profondi da indagare con un medico esperto.

Cause del parlare nel sonno

Secondo recenti studi alla base del sonniloquio ci sarebbe un fattore genetico, In genere se qualche famigliare stretto (genitori o nonni) parlano nel sonno, con molta probabilità lo faranno anche figli e nipoti. Le cause del sonniloquio in adulti e bambini sembrerebbe comunque diverso secondo gli esperti.