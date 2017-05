Pidocchi: i miti da sfatare e consigli per trattarli al meglio

180 visite

Come tutti gli anni periodicamente si presenta il fastidioso problema dei pidocchi. Il problema è molto diffuso soprattutto tra i piccoli, nelle scuole, asili, colonie e palestre. Il problema maggiore che preoccupa genitori e addetti ai lavori riguarda il contagio.

I pidocchi hanno una velocità di trasmissione molto simile a quella del’influenza stagionale. Per evitare la proliferazione e il rischio di contagio basta agire in modo tempestivo (ma senza allarmismi) e metodi mirati per eliminarli in modo facile e sicuro. In questo articolo vi daremo dei consigli utili per trattare i pidocchi e soprattutto sfateremo alcuni luoghi comuni che non hanno nessuna efficacia nel trattare i fastidiosi parassiti.

Pidocchi: cosa sono e come agiscono

I pidocchi non sono altro che piccoli insetti grigio-biancastri senza ali, con il corpo piatto e le zampe con uncini. Questi parassiti si attaccano ai capelli e peli in genere succhiando il sangue grazie ad un apparato buccale molto particolare.

Si attaccano alla cute della pelle e del cuoio capelluto e succhiano il sangue senza esclusione di colpi causando vere e proprie epidemie soprattutto tra i bambini (come eliminarli?). Anche gli adulti possono essere colpiti soprattutto se frequentano quotidianamente, per lavoro o piacere, luoghi pubblici e affollati.

I pidocchi si nutrono del sangue del malcapitato depositando un liquido altamente pruriginoso. La caratteristica di questi parassiti è proprio quella di vivere sul corpo umano ” a carico” di altri organismi (come definizione del termine parassita). Esistono varie tipologie di pidocchi:

pidocchio del capo : tipico dei bambini, presente sulla testa e orecchie (la più diffusa)

: tipico dei bambini, presente sulla testa e orecchie (la più diffusa) pidocchio del corpo : presente sugli indumenti (può sopravvivere fino a un mese)

: presente sugli indumenti (può sopravvivere fino a un mese) pidocchio del pube: contagio tra adulti per contatto intimo

Vediamo ora i miti da sfatare sui pidocchi.