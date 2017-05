Pilates: esercizi con la palla da fitness per i dolori della zona cervicale

5.252 visite

La cervicalgia si manifesta con dolori concentrati nella parte alta della colonna vertebrale chiamata cervicale, composta da sette vertebre importanti per sorreggere la testa e permettere che essa si muovi. Non di rado però la cervicalgia si estende, nelle fasi più acute, alle braccia, fino alle dita della mano, dandoci quella sensazione di tremolio e poca forza negli arti superiori.

Le cause alla base sono quasi sempre legate a cattive posture o a movimenti sbagliati prolungati nel tempo che finiscono per accorciare i muscoli cervicali, costringendo le vertebre in posizioni rigide e innaturali, la cui conseguenza è la manifestazione del dolore, inteso come processo infiammatorio conseguente a posizioni delle vertebre e dei muscoli non naturali, costrittive.

Dolore alla cervicale

La mancanza poi di esercizio fisico, indebolisce ulteriormente i muscoli della colonna vertebrale che a lungo andare perdono elasticità e flessibilità: ecco che fare anche semplici movimenti con la testa risulta doloroso o pesante; ma questo non possiamo permetterlo perché tutta la colonna vertebrale e i suoi muscoli vanno assolutamente tenuti in forma; si tratta infatti del nostro sostegno primario, il più importante, che ci deve accompagnare per tutta la vita, fondamentale per camminare e fare qualsiasi cosa come muovere braccia e gambe, testa inclusa.

Problemi di postura?

Per prima cosa ponetevi davanti uno specchio e osservatevi nella postura, nei minimi particolari .Già in questa fase dovreste notare delle cose che non vanno come ad esempio una testa troppo cadente in avanti, spalle e trapezio rigide oppure al contrario testa con il mento troppo all’insù, quasi a portarla indietro.