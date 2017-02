Pitaya: proprietà e benefici del frutto del drago

169 visite

La Pitaya o Pitahaya è un frutto tropicale che dall’aspetto si presenta come una palla di fuoco ed è per questo conosciuto come frutto del drago. Si tratta di un frutto che si presta ad usi molteplici e che presenta delle straordinarie proprietà benefiche. Vediamole insieme.

Il frutto del drago, detto anche dragon fruit appartiene alla categoria delle piante grasse ed in particolare alla famiglia delle Cactacee ed al genere Hylocereus, pianta di cactus arrampicante che ha origine nelle foreste tropicali e raggiunge un’altezza di circa 10 metri.

Il frutto ha una forma ovale ed allungata, un’aroma delicato, una polpa molto cremosa e al suo interno contiene tantissimi semini neri commestibili. Il peso del frutto del drago può oscillare tra i 150 e i 600 g e, per quanto riguarda i suoi valori nutrizionali, 100 g di pitaya contengono 36 kcal, 14 g di acqua, 0,5 g di proteine, e 0,6 g di grassi.

A seconda del colore che assume la buccia del frutto è possibili distinguere la pitaya rossa o red pitaya, la pitaya gialla e quella del Costa Rica.

Proprietà e benefici della Pitaya

Prima di tutto la pitaya è molto ricca di vitamine del gruppo A,B,C ed E. In particolare la vitamina B1 è molto utile in quanto velocizza il processo di trasformazione dello zucchero in energia, aiuta quindi a tirarsi sù e a placare lo stress quotidiano.

La vitamina B3 favorisce la circolazione mentre, l’alto contenuto di proteine rinforza la massa muscolare e la massa magra.

In mix di vitamine contenuto nel frutto del drago rafforza il sistema immunitario determinando inoltre un’azione antiossidante (soprattutto grazie alla vitamina C). Ottimo per salvaguardare la nostra salute in quando il dragon fruit aiuta a prevenire la formazione di cellule tumorali, velocizzando l’escrezione di tossine e metalli pesanti dal nostro organismo. Stimola l’attività cerebrale e favorisce la concentrazione.