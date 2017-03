Plants water: le acque dell’estate 2017

73 visite

Le plant water sono delle acque a base di linfa “elaborata” (ovvero quella linfa che dalle foglie delle piante si sposta in diverse direzioni trasportando sostanze nutritive come saccarosio, acqua, amminoacidi e ormoni vegetali che saranno molto in voga nella prossima estate). L’estate 2017 sarà all’insegna delle plants water, una moda lanciata dai vip che ormai dettano anche in fatto di alimentazione moda e tendenze.

Dopo gli Hot toddy dell’inverno ecco le plants water estive. Le acque delle piante (plants water) sono bevande dissetanti, ma anche salutari. Non sono elisir magici e miracolosi e soprattutto (tranne per la betulla) sulle altre piante i benefici non sono certificati dal punto medico ma solo ipotesi di benessere. Scopriamo insieme quali sono le plants water della prossima estete, quali benefici apportano alla salute e chi non può berle per gli effetti indesiderati.

Acqua di Betulla

La linfa di betulla è quella più conosciuta e diffusa, grazie alla facile reperibilità nei negozi di prodotti biologici. La linfa di betulla è ricca di sostanze benefiche e idratanti (che le hanno garantito il certificato di benessere della tradizione scandinava). E’ proprio in questa Regione che la linfa viene estratta dagli alberi delle foreste. La betulla contiene:

xilitolo (zucchero naturale che troviamo anche nelle gomme da masticare)

silicio

tannini

betulina

potassio

flavonoidi

oli essenziali

Queste sostanze apportano all’organismo diversi benefici e proprietà:

antiossidanti

eliminazione delle tossine dell ‘acido urico

disintossicazione del fegato

abbassamento del colesterolo

migliora la salute della pelle

Acqua di Cactus

L’acqua di cactus è conosciuta per le sue proprietà purificanti e detossinanti, oltre a quelle antiossidanti e di protezione dagli agenti esterni. L’acqua di cactus è ricca di:

vitamine

minerali

betalaine (antiossidante)

L’acqua di cactus è utile sia alle piante per proteggerle dai parassiti, ma anche all’uomo per aiutarlo contro le ustioni dovute all’esposizione errata ai raggi Uv. L’acqua di cactus è molto gradevole al palato, grazie ad un gusto molto simile ai comuni frutti di bosco. I benefici per l’organismo sono simili a quelli che apporterebbe un piatto di pomodori.