Il latte riveste un ruolo importantissimo nella crescita dei bambini anche dopo il compimento di un anno di età. Questo perchè è una delle fonti principali di calcio. Il latte di crescita ( a differenza di quello di vaccino) da 1 a 3 anni è benefico per la salute e il fabbisogno nutrizionale dei piccoli per diversi motivi:

Plasmon è da sempre il brand che si dedica alla crescita e al benessere dei bambini, per il nutrimento da 1 a 3 anni c’è Plasmon Latte David nutrizione tre. Perchè fa bene? Cosa contiene? Come usarlo. Scopriamo insieme il latte adatto al proseguimento della crescita dopo l’anno di età.

Il latte riveste un ruolo fondamentale nell’alimentazione del bambino anche dopo l’anno di età. Ginecologi e pediatri abbracciano un nuovo filone che prevede l’allattamento dei piccoli al seno anche fino ai 24 mesi. Non tutte le mamme hanno questa possibilità di dare il latte materno oppure terminati i 12 mesi base smettono per diversi motivi.

Recenti studi hanno dimostrato l’importanza del latte materno contro la resistenza antibiotica. Per certificare quest’ipotesi sono necessari maggiori studi scientifici e approfondimenti medici. Le frontiere della medicina si allargano e riscoprono progressi nel naturale ciclo di vita.

Per tutte queste mamme la sostituzione ideale di calcio è Plasmon nutrizione tre, un latte liquido o in polvere, denominato anche latte di crescita, questo contiene elementi utili alla nutrizione e al corretto sviluppo:

vitamine

acidi grassi essenziali

ferro

proteine

zinco: utile al corretto funzionamento delle difese naturali del bambino

Ingredienti di Plasmon nutrizione tre

Il latte David piace tanto al bambino per il suo gusto gradevole e delicato che gli ricorda il latte della sua mamma (che per molti ha un sapore particolare, ma che i bimbi amano tanto). Il latte nutrizione tre pensa al piccolo fino ai 36 mesi e contiene ingredienti nutrizionali e sostanziosi per il suo corretto sviluppo:

latte intero

acqua

siero demineralizzato in polvere

oli vegetali

maltodestrine

lattosio

sali

fruttosio

lecitina di soia

emulsionanti

taurina

L-cisteina

vanillina

vitamine

Come usare Plasmon nutrizione tre?

Latte David con latte intero in polvere è già pronto per l’uso. Può essere consumato dai bambini a temperatura ambiente oppure riscaldato ricordandosi di agitare il prodotto prima della preparazione. Si consiglia infatti di non portare mai il latte ad ebollizione per non far perderne i valori nutrizionali.

Il latte nutrizione tre si conserva a lungo a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto può essere tenuto in frigorifero per un massimo di 48 ore. E’ possibile reperirlo in farmacia, parafarmacia, negozi chicco e migliori supermercati sotto forma di polvere o liquida.

Perchè scegliere Plasmon nutrizione tre?

Il latte della crescita oltre a garantire un buon apporto di calcio è consigliato ed efficace dal primo al terzo anno di età perchè:

è adatto per colazione e merenda

ha un gusto delicato e gradevole

è facile da preparare

contiene sostanze nutrizionali benefiche per la salute e la crescita

benefiche per la salute e la crescita sigillo di garanzia

materie prime selezionate

prodotto a prova di mamma

maggiore qualità del packaging con il tetra pack di protezione dall’azione nociva di luci e ossigeno

Per ulteriori informazioni visitare il sito Plasmon e chiedere il parere del pediatra.