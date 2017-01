34 visite

Si possono creare ricette anche con ingredienti molto semplici e portare in tavola un piatto gustoso e non troppo calorico. Il “Polpo con crema di cipolle e patate” è un esempio di come si possano utilizzare pochi ottimi alimenti per ottenere un effetto speciale sia per gli occhi, sia per il palato. Insomma una vera e propria ricetta light anche per chi è a dieta!

La preparazione di questo piatto non è molto complessa e si basa principalmente sulla cottura del polpo. Ma non preoccupatevi, vi sveleremo un trucco per avere un risultato sempre perfetto!

INGREDIENTI

Polpo (almeno 500gr)

120gr. Fagiolini

2 Patate

1 Cipolla rossa Tropea

Sale, pepe e olio EVO

PREPARAZIONE

Cottura Polpo

Prendiamo una pentola capiente con abbastanza acqua da coprire completamente il Polpo e mettiamo sul fuoco

Quando l’acqua sarà ben calda, immergiamo il polpo tenendolo per la testa in modo da immergere i tutti i tentacoli

Ripetiamo l’operazione un paio di volte finchè non vedremo i tentacoli completamente arrotolati (sarà anche più facile mettere il polpo a bagno subito dopo).

Lascia il polpo a cuocere a fuoco moderato per circa 30 minuti (dipende ovviamente dalla grandezza del polpo, se non è molto grande bastano anche 20 minuti).

Quando sarà passato il tempo, non dovrete fare altro che spegnere il fuoco e lasciare il polpo ancora a mollo finchè l’acqua non sarà tiepida (almeno altri 20 minuti comunque).