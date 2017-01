Polvere di marmo contro le rughe

38 visite

Il marmo di Carrara, famoso per la sua levigatura e i suoi usi aziendali e casalinghi, diventa una maschera di bellezza contro le rughe per ottenere un viso “scultoreo”. Il prodotto nasce dall’idea della dermatologa Maria Letizia d’Errigo in collaborazione con il dipartimento di chimica dell’Università di Bologna. Come funziona la polvere di marmo? Quali sono i suoi effetti sul viso? Combatte davvero rughe e segni di espressione?.

Come si formano le rughe

Con l’avanzare dell’età tutti devono fare i conti con la comparsa delle rughe (in alcuni casi sono addirittura un fattore genetico). Un fatto di pelle e di stili di vita. In genere le prime righe compaiono a 25/30 anni e in rare circostanze anche prima (a causa dii fumo, inquinamento, esposizione ai raggi solari e scarsa igiene della pelle). Cosa sono le rughe tecnicamente?

Le rughe sono quelle fastidiose pieghe della superficie della pelle, che si formano a seguito di un cedimento cutaneo (dovuto a carenza di collagene ed elastina). La diminuzione causa l’aumento di volume della pelle, solchi sul viso e il fenomeno del doppio mento.

Polvere di marmo: proprietà e benefici

Il prodotto formulato dalla dermatologa d’Errigo contiene la polvere di marmo, l’unica responsabile della lotta alle rughe, dell’effetto scultoreo del volto e di un aspetto giovane e levigato. La maschera alla polvere di marmo contiene tutti elementi attivi e naturali come:

sodio jaluronato

collagene

cellule staminali vegetali

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C