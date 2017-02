Pomata antinfiammatoria

99 visite

Le pomate antinfiammatorie sono farmaci comunemente utilizzati per ridurre l’infiammazione che si localizza in alcune zone dell’organismo. Questi farmaci, oltre a ridurre il processo infiammatorio in atto, tendono anche ad alleviare i conseguenti dolori e fastidi (azione analgesica).

Mal di schiena, dolori articolari,muscolari e reumatici sono i principali fastidi per cui ricorriamo alle pomate antinfiammatorie. Scopriamo quali sono gli effetti benefici delle pomate, quali sono le migliori in commercio e quali effetti collaterali possono provocare.

Pomate antinfiammatorie: cortisonici e FANS

Esistono due grandi categorie di pomate antinfiammatorie:

steroidee: note come cortisoniche non steroidee: note come FANS, le più usate in assoluto per i processi infiammatori

Le pomate della seconda categoria sono le più diffuse e utilizzate. Questi i principali principi attivi efficaci per ridurre i processi infiammatori e alleviare anche il dolore:

diclofenac

ibuprofene

ketoprofene

naprossene

piroxicam

I Fans agiscono bloccando la produzione delle prostaglandine (che sono i mediatori dell’infiammazione) e vanno ad interagire con l’enzima ciclossigenasi. Ai soggetti interessati dalla lesione infiammatoria interessa soprattutto risolvere il problema e non sapere il meccanismo chimico d’azione.

Quando e perchè usiamo le pomate antinfiammatorie?

Abbiamo già visto precedentemente le lesioni più comuni per cui ricorriamo alle pomate antinfiammatorie. Quanti di voi hanno avuto almeno una volta nella vita un banale mal di schiena? Un trauma al ginocchio? Distorsioni o tendiniti?. L’applicazione delle pomate antinfiammatorie riguarda:

disturbi muscolo-scheletrici (tendiniti, contratture muscolari, lombalgie etc)

lombalgie etc) malattie reumatologiche (gotta, artrite etc)

L’applicazione quotidiana delle pomate sulle zone interessate per un certo periodo di tempo aiuta i tessuti a sfiammarsi e il soggetto a non percepire il dolore in modo acuto. Per quanto tempo possiamo usare le pomate?.

Tempi e modi di applicazione

Secondo medici e specialisti, le pomate antinfiammatorie, pur avendo un minimo rischio di effetti collaterali per la salute umana, non devono essere usate per lunghi periodi. Il consiglio è non superare i 15 giorni di trattamento quotidiano (da 1 a 3 applicazioni al giorno). Questo tempo è sufficiente per verificare miglioramenti della sintomatologia.

Le pomate, a differenza di antinfiammatori orali, hanno bisogno di un tempo maggiore a causa del minore assorbimento da parte dei tessuti del principio attivo. I farmaci antinfiammatori orali non devono superare i 6 giorni per evitare effetti collaterali per l’organismo.