Pomodoro per viso, corpo e capelli

0 visite

Il pomodoro, l’ortaggio più conosciuto e più diffuso al mondo, simbolo della stagione estiva, non è solo buono e salutare da mangiare. Le sue proprietà a quanto pare sono perfette anche per la beauty routine. Sono tante le maschere per il viso, i trattamenti per il corpo e per i capelli fai da te a base di pomodoro.

I pomodori sono infatti da considerarsi degli ottimi rimedi naturali per trattare i capelli secchi o deboli, ma anche l’acne, la pelle scottata o arrossata. Sono sufficienti piccole quantità di pomodoro per ottenere dei cosmetici e dei trattamenti naturali fai da te quasi a costo zero. Non ci resta che scoprire come possiamo utilizzare i pomodori per prenderci cura della nostra bellezza.

Pomodoro: proprietà e benefici per la cura del corpo

I pomodori sono un ortaggio pieno di risorse e ricco di virtù. Oltre ad essere particolarmente salutari e benefici in cucina, sono anche ottimi per i trattamenti estetici, soprattutto per la cura della pelle e dei capelli. Le sue preziose proprietà, le vitamine, il licopene, il betacarotene, il potassio e gli antiossidanti che troviamo al suo interno, possono agire anche sotto forma di impacchi e maschere di bellezza. Vediamo quali sono i benefici del pomodoro per la cura del corpo:

stimola la circolazione

rinforza le vene e i capillari delle gambe

aiuta a combattere cellulite e ritenzione idrica

utile per la prevenzione e per la cura delle scottature solari: grazie al licopene, un potente antiossidante, in grado di proteggere la pelle dai danni causati da un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti.

rende i capelli più forti e luminosi

ottimo come trattamento antiforfora

contrasta l’acne e la pelle grassa: grazie al contenuto di vitamina A e di vitamina C

ha un’azione purificante e rigenerante sulla pelle

minimizza i pori dilatati del viso

cura e allevia i fastidi delle punture di zanzare

ottimo come esfoliante e tonico per il corpo

rende le mani più morbide e ne riduce le macchie

potenzia l’abbronzatura

Pomodoro: trattamenti fai da te viso, corpo e capelli

Il pomodoro, viste le sue proprietà e qualità come vero e proprio cosmetico naturale, può essere utilizzato in mille modi su viso, corpo, e capelli. Si possono preparare tante ricette di bellezza a base di pomodoro, tanti impacchi, maschere, e trattamenti di bellezza natural semplici e veloci da realizzare e soprattutto economici.

Vediamo quindi come possiamo sfruttare al massimo le qualità del pomodoro, nei nostri trattamenti di bellezza quotidiani:

Trattamento al pomodoro per capelli i secchi:

Avere i capelli secchi e crespi è senza dubbio una problematica con cui molte donne combattono ogni giorno. Un trattamento naturale con il pomodoro può essere la giusta soluzione a questo problema, grazie alla sua componente acida, renderà i capelli molto lucidi, morbidi e soprattutto eliminerà l’antiestetico effetto dei capelli elettrici. Vediamo come fare:

ricaviamo il succo da 4 pomodori, con un estrattore o un frullatore in un contenitore aggiungiamo al succo di pomodoro, 3 cucchiai di yogurt bianco aggiungiamo 2 cucchiai di olio mandorle dolci, o di argan oppure olio di jojoba infine aggiungiamo 2 cucchiai di maschera capillare bio Misceliamo tutto fino ad ottenere un composto omogeneo La maschera andrà tenuta in posa per circa mezz’ora e il suo effetto sarà potenziato dal raccogliere la testa in un telo di spugna caldo Dopo la posa si potrà eliminare tutto con acqua e shampoo e poi procedere con l’applicazione di un balsamo bio.

Lozione antiforfora a base di pomodoro:

Chi desidera provare un trattamento antiforfora naturale ed efficace, può provare a sfruttare le proprietà del pomodoro. Non ci sono molte cose da fare, basta semplicemente applicare e massaggiare sulle zone interessate il succo o la polpa di pomodori freschi in sostituzione delle lozioni comunemente in vendita. Il trattamento dovrà essere effettuato prima dello shampoo.

Maschera per il viso al pomodoro:

Per la pelle del viso, una buona maschera al pomodoro è proprio l’ideale, specialmente in questo periodo estivo in cui ci prepariamo all’esposizione al sole. La nostra cute dopo l’applicazione della maschera al pomodoro apparirà liscia, nutrita in profondità, meravigliosamente purificata. Per preparare la maschera ci serve solo un pomodoro maturo, e dell’olio di jojoba. Ecco cosa fare:

frulliamo il pomodoro aggiungendo i 2 cucchiai di olio di jojoba applicare il composto sul viso evitando il contorno occhi lasciare in posa per circa 5 minuti risciacquare con acqua tiepida

Maschera viso al pomodoro contro l’acne:

Il pomodoro ha effetti portentosi sulla pelle per via del contenuto di vitamina A e di vitamina C. Il suo utilizzo è molto efficace per contrastare l’acne e la sovra produzione di sebo a favore di un migliore aspetto della pelle. Preparare una maschera per il viso a base di pomodoro è semplicissimo:

Frulla un pomodoro fresco Applica la polpa così ottenuta sulla pelle del viso per 15-20 minuti come se si trattasse di una maschera. Procedi con un risciacquo delicato.

Tonico rinfrescante al pomodoro:

Un azione tonificante sulla pelle del viso può essere ottenuta strofinando delicatamente su guance, naso, mento e fronte una fettina di pomodoro. In seguito dovrete semplicemente risciacquare bene il viso con acqua tiepida. Si tratta di un trattamento rinfrescante particolarmente adatto ad essere utilizzato in estate. Il succo e la polpa di pomodoro a contatto con la pelle svolgeranno una funzione astringente e illuminante.

Pomodoro per curare le scottature solari:

Per alleviare la sensazione di bruciore e, contemporaneamente far durare di più l’abbronzatura, si può preparare un’emulsione a base di succo di pomodoro e olio d’oliva e massaggiala delicatamente sulla pelle arrossata.

Oppure per lenire le scottature solari con l’aiuto del pomodoro, possiamo semplicemente applicare sulle zone interessate delle fettine di pomodoro.

Il pomodoro per curare le punture di zanzara:

Se le punture di zanzara si manifestano con particolare gonfiore e fastidio, provate a strofinare su di esse una fettina di pomodoro o poche gocce di succo di pomodoro per ottenere un immediato effetto di sollievo.

Trattamento per i pori dilatati:

Per ottenere un trattamento in grado di minimizzare i pori dilatati, sarà necessario mescolare la polpa di un pomodoro fresco con alcune gocce di succo di limone.

Il composto così ottenuto dovrà essere applicato sulle zone del viso maggiormente interessate dalla presenza di pori dilatati, come lo potrebbero essere naso, fronte e mento. Lasciate agire per 15-20 minuti prima di risciacquare.

Bagno di bellezza al pomodoro:

Il pomodoro come abbiamo visto può essere tranquillamente utilizzato per stimolare la nostra circolazione e di conseguenza può contribuire a combattere gli inestetismi della pelle come la ritenzione idrica e la cellulite e rinforzare vene e capillari delle nostre gambe. Per sfruttare in pieno queste proprietà del pomodoro potremo concederci un bel bagno al succo di pomodoro. Ecco come fare:

Prendiamo un chilo di pomodori maturi da far bollire in due litri d’acqua per una decina di minuti. Dopodiché passeremo i nostri pomodori lessati nello schiaccia verdure fino ad ottenere una purea. A parte conserveremo anche l’acqua di cottura, che a sua volta si sarà arricchita di potassio e altri acidi benefici. Non ci resta che preparare la vasca riempiendola di acqua tiepida in cui verseremo anche l’acqua di cottura dei pomodori. Una volta che ci immergiamo nella vasca, iniziamo ad applicare e a massaggiare il concentrato di pomodoro sulla pelle del corpo, soprattutto sulle gambe. Il bagno di bellezza durerà circa un quarto d’ora. Dopodiché potremo risciacquarci in acqua fresca. La nostra cute apparirà luminosa e compatta, i capillari attenuati e le gambe più sgonfie e saremo anche pronte per l’abbronzatura.

Trattamento esfoliante al pomodoro per il corpo:

Per liberare la pelle dalle cellule morte, per renderla più setosa e morbida, un trattamento esfoliante a base di pomodoro è la soluzione ideale. I passaggi da fare per la preparazione e l’applicazione sono pochi e semplici: