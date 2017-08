Combattere le rughe con il pompelmo

40 visite

Il pompelmo è un agrume dal sapore pungente, non sempre gradito a tutti. Coloro che non gradiscono il suo sentore così forte, possono comunque riceverne i benefici utilizzandolo come trattamento di bellezza. Il pompelmo, infatti, è un ottimo anti-age naturale.

Ricco di antiossidanti e vitamine, il succo di questo frutto – applicato direttamente sulla pelle – è in grado di renderla tonica ed elastica. Combatte inoltre l’azione distruttiva dei radicali liberi, contribuendo a preservare a lungo la giovinezza delle cellule.

Il pompelmo contiene anche molta acqua, fondamentale per mantenere lo strato esterno della pelle sempre idratato e più resistente alla comparsa dei segni del tempo.

La caratteristica più importante, che rende il pompelmo così efficace nella lotta contro l’invecchiamento, è la sua capacità di promuovere la produzione del collagene, una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo che rinvigorisce il tono della pelle e la mantiene giovane più a lungo.

L’azione anti-age del pompelmo

Il pompelmo combatte l’invecchiamento agendo su tre fronti:

Rallenta il decadimento delle cellule . Il pompelmo contiene grandi quantità di spermidina che, come suggerisce il nome, è presente anche nello sperma umano. Questa sostanza aiuta le cellule a crescere e maturare. Nel 2009, alcuni ricercatori austriaci hanno scoperto che aggiungendo la spermidina alla dieta dei topi, le loro cellule vivono più a lungo e subiscono con molto ritardo il processo di invecchiamento.

. Il pompelmo contiene grandi quantità di spermidina che, come suggerisce il nome, è presente anche nello sperma umano. Questa sostanza aiuta le cellule a crescere e maturare. Nel 2009, alcuni ricercatori austriaci hanno scoperto che aggiungendo la spermidina alla dieta dei topi, le loro cellule vivono più a lungo e subiscono con molto ritardo il processo di invecchiamento. Combatte i radicali liberi . Il colore rosa intenso del pompelmo indica la presenza al suo interno del licopene, un antiossidante che contrasta l’invecchiamento promosso dai pericolosi radicali liberi. Il licopene riduce inoltre il rischio di contrarre diversi tipi di cancro, come quello alla prostata, al colon e ai polmoni.

. Il colore rosa intenso del pompelmo indica la presenza al suo interno del licopene, un antiossidante che contrasta l’invecchiamento promosso dai pericolosi radicali liberi. Il licopene riduce inoltre il rischio di contrarre diversi tipi di cancro, come quello alla prostata, al colon e ai polmoni. Mantiene il cuore in salute. Il pompelmo è un ottima fonte di fibre, incluse quelle solubili che eliminano il colesterolo durante la digestione. Prevenendone l’entrata nel flusso sanguigno, le fibre solubili aiutano anche a diminuire il rischio di condizioni patologiche legate all’età, come malattie cardiovascolari e ipertensione.

Scrub anti-age al pompelmo

Un buon metodo per utilizzare il pompelmo come anti-age è quello di unirlo ad altri pochi ingredienti reperibili in erboristeria e farne un efficace scrub.

Occorrente

1 pompelmo intero

2 tazze di succo di pompelmo

Amamelide

1 tazza di zucchero

1 frullatore

Tagliate il pompelmo a metà e inserite una delle due parti nel frullatore insieme alle due tazze di succo di pompelmo fresco. Se preferite uno scrub dall’odore molto più dolce, utilizzate una tazza di succo di pompelmo e una tazza di succo d’arancia.

A questo punto, aggiungete lo zucchero e frullate alla massima velocità, fino a che il composto non raggiunge una buona consistenza. Lo zucchero renderà la vostra crema leggermente granulosa al tatto, in modo da praticare un’esfoliazione delicata e naturale: massaggiatela sul viso leggermente inumidito e in pochi giorni noterete i primi risultati benefici.

Il vostro viso risulterà più liscio e il tono della pelle notevolmente rinforzato. Con un po’ di costanza, noterete anche la riduzione delle rughe poco profonde.

Smoothie anti-age al pompelmo

Questa ricetta vi permetterà di gustare una bevanda buona ed efficace contro i segni del tempo.

Ingredienti

200 ml di succo di pomplemo fresco

1 vasetto di yogurt greco povero di grassi

1 cucchiaio di menta fresca a pezzettini (opzionale)

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

8 cubetti di ghiaccio

1 cucchiaio di miele

Inserite tutti gli ingredienti in un frullatore e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Se preferite, aggiungete dello zucchero alla fine, per rendere la bevanda un po’ più dolce. Questo smoothie è un pieno di antiossidanti. Lo yogurt greco è inoltre ricco di proteine e fornisce la giusta carica di energia per affrontare la giornata.