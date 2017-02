12.193 visite

Abbiamo già parlato della sessualità in gravidanza sotto l’aspetto psicologico e del tabù che può rappresentare in molte coppie, oggi ne affrontiamo l’ aspetto fisico.

Fare sesso durante il periodo di gravidanza non è un pericolo, anzi…! Il feto è ben protetto nel sacco amniotico, ammortizzato e isolato accuratamente da un tappo mucoso che sigilla la cervice e quindi, in nessun modo il pene può toccarlo direttamente durante il rapporto sessuale. Non avverte nemmeno gli eventuali forti scossoni, al massimo fluttua nel liquido amniotico e non sente alcun dolore. Nell’ultimo periodo di gestazione inoltre, l’atto sessuale può avere un effetto benefico al collo dell’utero che, come il feto, è molto robusto, è provvisto del tappo mucoso impermeabile agli spermatozoi, e viene in tal modo preparato a livello muscolare al parto.

L’atto sessuale poi, mette naturalmente in circolo ormoni che sono fondamentali per una buona gravidanza: ossitocina, derivante dalla stimolazione dei capezzoli, endorfina (l’ormone del benessere) e la già citata prostaglandine, presente nello sperma ed essenziale per le contrazioni e la dilatazione dell’utero (le contrazioni che la donna può avvertire durante e dopo l’orgasmo, non sono assolutamente contrazioni da travaglio: sono brevi e induriscono leggermente l’utero, ma passano velocemente). Inoltre, i muscoli pelvici ricevono più sangue e la placenta più ossigeno.

L’unico accorgimento che si può suggerire è quello di essere delicati durante l’atto sessuale: soprattutto nei giorni in cui la donna avrebbe dovuto avere le mestruazioni, l’utero può avvertire delle contrazioni che, se la stimolazione sessuale fosse troppo violenta, potrebbero accentuarsi.