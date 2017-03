Come preparare aloe vera in casa

L‘aloe vera è una delle piante più conosciute e diffuse grazie ai numerosi benefici che possiede, sia per la salute e sia per il benessere del corpo (soprattutto per alleviare problemi relativi alla pelle). L’aloe vera è molto utilizzata perchè si tratta di un prodotto 100% naturale e quindi non comporta particolari effetti indesiderati.

Addirittura secondo alcuni è anche più efficace di qualsiasi sostanza chimica convenzionale. E’ molto facile usare l’aloe vera per beneficiare delle sue proprietà e dei suoi numerosi scopi. Si usano soprattutto le foglie da assumere in frullati e sciroppo o dalle quali estrarre gel da applicare per il trattamento di ferite e bruciature. Ecco tutti i benefici dell’aloe vera e come prepararlo comodamente in casa.

Benefici dell’aloe vera

Il gel all’aloe vera, se applicato sulla pelle, contribuisce a ringiovanire e accelerare la rigenerazione e la crescita cellulare, oltre ad essere un ottimo idratante e possedere diverse proprietà benefiche come:

antiossidante contro funghi, muffe e candida

allevia i sintomi da eczema, psoriasi e pelle affetta da acne

allevia bruciori, irritazioni ed eritema

ed equilibra i livelli di zucchero

rilassa i nervi

migliora la salute dei denti

allevia l’infiammazione delle gengive

combatte influenza e raffreddore

migliora la digestione

combatte la stitichezza

depura il fegato

accelera il metabolismo

previene il tumore ai polmoni nei fumatori

Per utilizzare l’aloe vera ad uso topico basta tagliare le foglie di aloe a metà e strofinare delicatamente sulle zone da trattare. Chiedere il parere di un medico se si soffre di particolari patologie di salute e della pelle. Gli effetti benefici dell’aloe vera sono legati alle sostanze contenute nella pianta:

sali minerali

vitamina B12

beta-barbaloina

resine

tannini

aloe-emodina

acemannano (la sostanza che molti ricercatori considerano antiutmorale)

Come preparare aloe vera in casa?

E’ possibile preparare l’aloe vera direttamente a casa propria estraendo il gel dalle foglie della pianta seguendo particolari istruzioni. Per ottenere un infuso da bere basta semplicemente estrarre il gel di aloe vera e preparare deliziosi e salutari sciroppi.

Come fare? Ecco i procedimenti per ottenere un ottimo ed efficace frullato di aloe casalingo: