Come preparare bombe da bagno naturali

Per fuggire dallo stress e dalle fatiche quotidiane, di tanto in tanto è bello concedersi un rigenerante bagno rilassante. Per aggiungere un tocco di fantasia a questa pratica, esistono in commercio le cosiddette bombe da bagno: prodotti simili a piccole saponette che, una volta immerse nell’acqua della vasca, si sciolgono rilasciando essenze e sostanze particolari. È possibile preparare delle bombe da bagno casalinghe con ingredienti naturali, ottime anche per le pelli più sensibili.

Bomba da bagno al burro di cacao e lavanda

Ingredienti

55 g di burro di cacao

2 cucchiai di olio di cocco

20 gocce di olio essenziale di lavanda

1 cucchiaio di fiori essiccati di lavanda

1 bollitore

1 spatola

Stampini da ghiaccio in silicone

Versate tutti gli ingredienti (tranne l’olio essenziale e i fiori essiccati di lavanda) in un bollitore e riscaldate a fuoco medio. Mescolate costantemente e tenete spesso d’occhio. È necessario infatti che gli ingredienti raggiungano il punto di fusione e non si surriscaldino troppo.

Quando tutte le sostanze si sono ben amalgamate, spegnete il fuoco, aggiungete l’olio di lavanda e mescolate con cura. A questo punto, versate immediatamente la soluzione in stampini in silicone per ghiaccio; in questa operazione, aiutatevi con una piccola spatola per rendere il lavoro più semplice e immediato.

Spargete i fiori di lavanda sull’olio ancora caldo, cercando di distribuirli in modo uniforme su ogni bomba da bagno. Ponete gli stampini in freezer per almeno 2 ore e le bombe saranno pronte. Possono essere conservate in frigo o in un luogo fresco per evitare che si sciolgano prima di essere immerse in acqua.

Al momento dell’utilizzo, versatene una o due nella vasca e immergetevi per almeno 20 minuti al suo interno. Quando gettata nella vasca piena d’acqua, questa bomba da bagno rilascia degli oli delicati e setosi che penetrano nella pelle, rendendola morbida e levigata.





Merito soprattutto del burro di cacao che possiede forti proprietà idratanti. A temperatura ambiente, il burro di cacao si presenta solido, ma appena versato in acqua calda si scioglie e disperde le sue sostanze. Esso è estratto dalla fava di cacao ed è l’ingrediente principale del cioccolato puro, che gli deve la maggior parte del sapore e dell’aroma.

Il burro di cacao è anche ricco di antiossidanti che contrastano l’azione distruttiva dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce delle cellule del nostro organismo. La sua capacità di idratare a fondo lo rendono poi un prodotto largamente usato in molti dei prodotti di bellezza in commercio.

Bomba da bagno al sale rosa dell’Himalaya

Ingredienti

2 cucchiai di petali di rosa

250 grammi di sale rosa dell’Himalaya

¼ di tazza di olio di cocco

Stampini da ghiaccio in silicone

Tritate finemente i petali di rosa in un mortaio o con l’aiuto di un frullatore. Versateli in una ciotola e mescolateli accuratamente con il sale rosa dell’Himalaya. Aggiungete l’olio di cocco poco alla volta e continuate a mescolare con delicatezza.

Continuate a versare fino a che i petali di rosa e il sale non verranno completamente sommersi dall’olio, poi trasferite tutto negli stampini da ghiaccio in silicone. Tenete in freezer fino a che la soluzione non si sarà solidificata nelle formine. Conservate poi in un luogo fresco fino all’utilizzo.

Per godervi un bagno rilassante, versate una o due di queste bombe nella vasca con acqua calda. Una volta finito, tamponate la pelle con un asciugamano morbido per eliminare l’eventuale eccesso di olio di cocco sulla pelle.

Queste bombe da bagno possono essere anche un’ottima idea regalo. Confezionateli in sacchettini e avrete così dei simpatici prodotti da donare ai vostri cari. I regali preparati in casa denotano amore e impegno verso se stessi o verso gli altri, rendendo il vostro gesto davvero speciale.