Preparare il collutorio naturale per denti sempre sani

Mostrare denti curati e puliti è di fondamentale importanza per avere relazioni sociali. Dentature trascurate, possono infatti provocare disagio ed imbarazzo nel parlare con gli altri. Oltre a spazzolino, dentifricio e periodiche visita dal dentista, il collutorio aiuta a prevenire problemi seri e a prendersi cura della salute dei denti.

In commercio esistono molti prodotti che però, spesso, contengono componenti chimiche non adatte a tutti e in grado di macchiare lo smalto. Per ovviare a questo problema, è possibile preparare autonomamente il proprio collutorio, con l’ausilio di pochi e semplici ingredienti. Vediamo come.

Benefici di un collutorio naturale

Preparare il proprio collutorio in modo naturale porta numerosi vantaggi, ad esempio:

– Risparmio. Il collutorio casalingo costa molto meno rispetto a quelli comprati in negozio e l’efficacia rimane la stessa.

– Assenza di ingredienti dannosi. I collutori in commercio contengono coloranti, conservanti, dolcificanti artificiali e altre sostanze chimiche che possono essere poco salutari per l’uomo e per l’ambiente. Preparare il collutorio da soli, invece, permette di sapere esattamente la composizione della soluzione e di modificarla a seconda delle proprie esigenze.

– Assenza di alcol. È difficile trovare un buon collutorio che non contenga alcol al suo interno. Purtroppo, esso rende la bocca secca e può causare alito cattivo. Nei collutori casalinghi, è possibile omettere l’aggiunta di questo ingrediente.

– Controllo qualità. Quando si prepara un collutorio fai da te, si possono scegliere solo gli ingredienti della migliore qualità. Cosa di cui non si è completamente sicuri quando si acquista il prodotto in negozio.

Collutorio naturale antibatterico

Ingredienti

½ bicchiere di acqua distillata

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

2 gocce di olio essenziale di tea tree

2 gocce di olio essenziale di menta

Versate tutti gli ingredienti in una bottiglia (va bene sia di plastica che di vetro) e agitate bene. Questo collutorio ha proprietà antibatteriche che aiutano a contrastare l’azione di funghi e agenti infettivi. Sciacquate la bocca con 2-3 cucchiaini di soluzione, per un minuto o due, e avrete una bocca fresca e igienizzata.

Il bicarbonato di sodio tenderà a depositarsi sul fondo, per questo motivo agitate bene il tutto prima di utilizzarlo per gli sciacqui. Come per qualsiasi altro collutorio in commercio, evitate di ingerirlo.

Collutorio alle erbe

Ingredienti

2 tazze d’acqua

1 cucchiaino di rosmarino

1 manciata di foglie di menta fresca

1 cucchiaino di semi di anice

Portate l’acqua ad ebollizione e lasciate le erbe in infusione al suo interno per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, filtrate il tutto, fate raffreddare e procedete all’imbottigliamento nel contenitore che più vi aggrada. Il rosmarino ha proprietà antinfiammatorie che aiutano a prevenire le irritazioni delle gengive. La menta e l’anice doneranno freschezza all’alito.

Collutorio naturale contro l’alitosi

Ingredienti

1 bicchiere di acqua sitillata

10-15 gocce di olio di cannella

10-15 gocce di olio di chiodi di garofano

Per preparare questo collutorio basterà semplicemente versare tutti gli ingredienti in un contenitore e agitare. A questo punto, la soluzione è già pronta da utilizzare.

È molto utile per combattere il fastidio legato all’alitosi: sciacquarsi la bocca con un cucchiaio di colluttorio dopo aver lavato i denti, diminuirà notevolmente il problema. La sua efficacia è dovuta alla cannella, che ha la caratteristica di eliminare i batteri responsabili del cattivo odore.

Collutorio naturale sbiancante

Ingredienti

2 cucchiaini di calcio carbonato abrasivo

10 gocce di stevia liquida

10 gocce di olio essenziale di menta

10 gocce di minerali traccia

5 gocce di olio essenziale di limone

2 bicchieri di acqua distillata

In un capiente contenitore di vetro, iniziate a mescolare il calcio carbonato e la stevia. Aggiungete i minerali traccia e gli olii essenziali. Versate poi l’acqua e mescolate il tutto. Trasferite la soluzione così creata in una bottiglia di vetro, chiudete con il tappo e agitate dai 30 ai 60 secondi.

Fate sempre quest’ultima operazione prima di utilizzarlo per sciacquare la bocca. Il collutorio va conservato in frigorifero per al massimo due settimane. Gli ingredienti da utilizzare per preparare questo collutorio sbiancante non sono classici prodotti casalinghi che tutti abbiamo nelle nostre dispense.

Sono tuttavia facilmente reperibili in ogni buona erboristeria e nella maggior parte degli e-commerce dedicati alla vendita di prodotti naturali.

Provate anche a voi a preparare il vostro collutorio naturale per avere un sorriso sempre sano e invidiabile.