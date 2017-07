Come preparare un deodorante per ambienti naturale

Spesso in casa permangono degli odori che sono difficili da eliminare. Generalmente, il bagno è la stanza più tendente allo sviluppo dei cattivi odori, ma anche la cucina – a causa delle esalazioni provocate dalla cottura dei cibi – può riscontrare lo stesso problema.

Sebbene aprire le finestre per far passare dell’aria nuova sia la migliore soluzione, esistono dei prodotti che ci aiutano a contrastare questi odori sgradevoli. Gli spray che si trovano in commercio, contengono sostanze chimiche che possono diventare irritanti, a lungo termine.

Esistono però altri modi per rendere un ambiente profumato e accogliente senza bisogno di recarsi in negozio ad acquistare prodotti già pronti. Preparare un deodorante spray per ambienti è un processo molto semplice per aggiungere un tocco in più alla casa, rendendola piacevolmente profumata in pochi minuti.

Perché preparare un deodorante per ambienti fai da te

Creare la propria fragranza da spruzzare negli ambienti di casa comporta molti vantaggi. La ricetta riportata di seguito è completamente naturale e permette di godere di tutti i benefici salutari apportati dagli oli essenziali necessari alla preparazione.

Il loro profumo poi è genuino e delicato, non artificiale come spesso può risultare quello degli spray acquistati in negozio, che sono ricchi di sostanze chimiche che a volte rendono la fragranza troppo pesante e fastidiosa.

Preparare uno spray per ambienti casalingo è economico: pochi ingredienti in minime quantità e avrete il vostro prodotto pronto all’uso. Inoltre, è possibile sbizzarrire la fantasia e giocare con gli oli essenziali, per creare l’aroma che si preferisce, divertendosi a creare mix magari inconsueti e non reperibili in commercio.





Spray per ambienti naturale agli agrumi

Ingredienti

5 gocce di olio essenziale di arancia

5 gocce di olio essenziale di limone

5 gocce di olio essenziale di lime

5 gocce di olio essenziale di pompelmo

3-4 bicchieri d’acqua distillata

2 cucchiai di vodka (o alcol disinfettante in alternativa )

Versate l’acqua distillata in un vaporizzatore e aggiungete gli oli essenziali. Agitate bene e il vostro deodorante spray naturale per ambienti è già pronto per essere usato.

La semplice acqua del rubinetto può contenere sostanze in grado di macchiare le superfici o batteri che possono rovinare la soluzione; per questo motivo è preferibile scegliere quella distillata. La vodka (o l’alcol) invece serve a rompere gli oli essenziali, aiutandoli a sprigionare maggiormente le loro fragranze: è possibile aggiungerne di più affinché l’aroma persista più tempo.

Le quantità di ingredienti riportate servono a preparare circa 250 ml di prodotto; se preferite, potete quindi raddoppiare o triplicare le dosi, a seconda della grandezza del vostro vaporizzatore spray.

Questa ricetta consente di creare una fragranza dal delicato aroma agrumato, ottima per l’estate. Può essere utilizzata per rimuovere i cattivi odori da ogni area della casa: dal bagno alla cucina, senza dimenticare ripostiglio o camera da letto. Lo spray è indicato anche per essere vaporizzato direttamente sulle superfici.

Oli essenziali alternativi

Esistono molti oli essenziali in grado di eliminare gli odori sgradevoli e dare un senso di freschezza all’ambiente. Ecco un elenco dei migliori:

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di tea tree (da utilizzare con cautela se si hanno dei gatti in casa, questo olio può infatti essere molto dannoso per questi nostri amici a quattro zampe)

(da utilizzare con cautela se si hanno dei gatti in casa, questo olio può infatti essere molto dannoso per questi nostri amici a quattro zampe) olio essenziale di rosmarino

olio essenziale di eucalipto

olio essenziale di cannella

olio essenziale di menta

Si possono utilizzare uno alla volta o miscelarli tra loro, a piacimento. Ad esempio, l’olio essenziale di rosmarino e quello di menta creano un ottimo mix.

A questi ingredienti si possono aggiungere delle fragranze a base di olio, ma fate attenzione affinché siano sostanze disinfettanti in grado di eliminare i cattivi odori e non semplicemente di coprirli.

Potete preparare questi deodoranti per ambienti anche per fare un simpatico regalo. L’impegno e il pensiero di realizzare un prodotto creato con le proprie mani verrà sicuramente apprezzato e riconosciuto come un piccolo gesto di affetto e considerazione