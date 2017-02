Come e quando usare lo zenzero, al naturale o in tisane

44.662 visite

Per sfruttare tutte le proprietà e i benefici dello zenzero, lo si può assumere in capsule, compresse, come infuso e tintura madre, masticando la radice fresca e sotto forma di preparazioni derivate dalla radice, acquistabili anche in farmacia ed erboristeria.

Differenza tra radice e polvere secca di zenzero

Per utilizzarlo bene e al meglio però, è necessario conoscere pienamente sia il potenziale positivo sia gli aspetti nocivi che può avere. Innanzitutto, bisogna capire qual è la differenza fra la radice fresca e la polvere secca di zenzero per scegliere in modo opportuno la forma da utilizzare, in base al “problema”che si ha:

Radice fresca di zenzero

è specifica per “liberare la superficie del corpo” dal freddo che vi è penetrato, dunque il rizoma fresco è ideale per combattere influenze e raffreddori allo stadio iniziale, per attivare lo stomaco e la digestione, per sciogliere il catarro, per calmare la tosse e per eliminare la nausea e vomito.

Polvere secca di zenzero

La polvere secca “riscalda l’interno” ed elimina il freddo a livello di apparato digerente e respiratorio; il rizoma essiccato va utilizzato per riscaldare l’interno e quindi nei casi di dolori addominali e diarrea da freddo accumulato e per fermare le perdite di sangue dall’utero, del post-partum e presenti nelle urine.

Non vanno al contrario usati in caso di infiammazioni di stomaco e polmoni e di gastrite, lo zenzero fresco, e in gravidanza lo zenzero secco. In base al disturbo avvertito risulta maggiormente efficice una delle diverse preparazioni a base di zenzero (da solo o con altri elementi) scegliendo così tra tisane, decotti, frullati e impacchi.

Impacchi allo zenzero

Impacchi di zenzero o di olio allo zenzero

per dolori articolari, reumatici, muscolari e per pediluvi (stimolano la circolazione sanguigna). Come prepararli: far bollire 4 lt di acqua e poi immergervi 100 gr di polpa di zenzero grattugiato (racchiuso in un sacchettino di garza) per qualche minuto. Immergere poi un panno di cotone e spugna (attenzione a non scottarvi, usate dei guanti) nell’acqua, strizzare bene e applicarlo poi sulla parte dolorante, cercando di sopportare più possibile il calore, quando il panno si intiepidisce, re-immergere nuovamente e continuare così per 20 minuti circa (fino a quando la parte dolorante arrossisce). Da non applicare invece, alle donne incinte, sulla testa, sulle ferite o infiammazioni e nei casi di febbre, lesioni traumatiche e malattie polmonari.

Olio di sesamo e succo di zenzero fresco

per massaggi antalgici e per contrastare la caduta di capelli. Come prepararlo: mescolare olio di sesamo e succo di zenzero fresco in parti uguali; immergere un panno nella miscela ottenuta e frizionare poi la parte dolente con lo stesso panno (se preferite, potete usare direttamente le vostre mani al posto del panno). Se il composto crea fastidio o prurito, diminuire la quantità di succo di zenzero nel composto.

Per i capelli stanchi e deboli, la miscela è ideale per effettuare dei massaggi: controllare prima, però, che non vi siano arrossamenti o sudore del cuoio capelluto o infiammazioni interne.