Prodotti estate 2017 per un corpo perfetto

Anche se per l’estate manca ancora qualche mese, è necessario avviarsi un po’ prima per arrivare all’appuntamento con la tintarella, la prova costume e le vacanze in perfetta forma fisica! Se non hai ancora pensato a come trattare il tuo corpo per la prossima stagione estiva, ci abbiamo pensato noi, con una lista completa di tutti i prodotti 2017 per una silhouette a prova di bellezza.

Mio

Mio è un prodotto pensato contro gli inestetismo cutanei e la cellulite, che spaventa tutte le donne (soprattutto prima di esporsi al sole e indossare il fatidico bikini. Mio è un trattamento d’urto contro la cellulite e le bucce d’arancia. Tra i suoi principali effetti ci sono:

maggiore drenaggio

riattivazione della circolazione

riduzione degli inestetismi della cellulite

E’ reperibile nei migliori negozi di estetica e bellezza e profumerie al costo di 46 euro. In alternativa l’idratante quotidiano anti-cellulite della Yves Rocher al costo di 15 euro.

Rilastil

Chi donna non conosce i prodotti Rilastil (dalla cosmesi ai trattamenti in gravidanza). Il prodotto utile per la prossima estate è un gel crema Hydrafusion contro gli inestetismi cutanei dovuti alla cellulite. E’ reperibile nelle migliori farmacie insieme alla linea completa per l’estate, costo 35 euro.

Un altro gel corpo tonificante è SBC Simply Beautiful, rassodante e tonificante per migliorare la cute e la sua elasticità.

Equilibra

E’ il momento di passare a un integratore (ottimi con l’arrivo delle stagioni calde). Equlibra è un integratore alimentare a base di garcinia cambogia e ananas che favorisce il drenaggio dei liquidi e mantiene sotto controllo il peso corporeo.

Assumere una bustina al giorno per 1/2 mesi e ricordati di non sostituirlo a una dieta sana ed equilibrata (ma è di complemento). E’ reperibile nelle migliori farmacie e parafarmacie al costo di 7 euro.

DermoLab

Vuoi dei glutei perfetti, alti e sodi per l’estate? Abbina all’attività fisica anche i cosmetici giusti. L’idea è una crema rimodellante glutei effetto push-up della DermoLab reperibile nelle migliori farmacie al costo di 26 euro. Il tuo fondoschiena sarà al top nella prossima estate 2017.

Prai

Prima dell’estate tutte le donne pensano soprattutto a gambe, glutei e viso, tralasciando un’altra zona molto esposta durante la bella stagione: le braccia. Dopo un lungo inverno possono perdere di tono ed elasticità. Invece di ricorrere a trattamenti estetici chirurgici prova con creme specifiche.

Prai è una soluzione in crema da applicare quotidianamente sulle braccia. Il costo è di circa 20 euro e puoi trovarlo in profumerie e negozi di cosmesi.