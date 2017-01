Prodotti FreeFrom Lidl

23 visite

Il marchio Lidl si scatena sul mercato dell’offerta ai suoi clienti e accanto alla linea Bio organic ne lancia un’altra chiamata FreeFrom lattosio. I nuovi prodotti si dividono in due categorie:

prodotti senza glutine

prodotti senza lattosio

Adatti a coloro che soffrono di allergie e intolleranze a lattosio e glutine, quindi ottimo anche per i celiaci. Con questa linea FreeFrom tutti possono usufruire di qualità e gusto senza rinunce. I prodotti FreeFrom sono salutari e contrassegnati dal simbolo della spiga barrata concesso dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Quali sono i vantaggi dei nuovi prodotti Lidl? Quali alimenti e bevande fanno parte della gamma completa FreeFrom?.

Vantaggi della linea FreeFrom Lidl

I prodotti senza glutine e lattosio Lidl appartengono ad una categoria protetta, ADAP; cioè tutti quegli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, regolati da una normativa europea le cui etichette sono severamente vagliate dal Ministero della Salute.

Uno dei principali vantaggi della nuova linea FreeFrom è quella di offrire insieme (in due linee combinate) prodotti senza glutine e senza lattosio, difficile da reperire spesso perfino nel classico canale farmaceutico. Perchè acquistare i prodotti senza glutine e senza lattosio?

Prodotti senza glutine

La presenza sul mercato di alimenti che non contengono questa proteina è di fondamentale importanza per l’alimentazione e la salute dei celiaci. Anche i soggetti non allergici al glutine possono scegliere un’alternativa alimentare con FreeFrom di Lidl. Ecco tutti i prodotti: