Profumi e fragranze dell’estate

83 visite

In estate, oltre alla scelta delle creme solari e di vari prodotti per avere una pelle corpo perfetta e capelli in salute, è un must anche la scelta del profumo. Nella stagione calda la fragranza del profumo non deve essree molto forte e intensa (causa caldo e sudore), ma fresca con essenze fruttate, esotiche e fiorate.

Vediamo insieme le proposte più originali dell’estate 2017.

Narciso Rodriguez – For her fleur musc

Si chiama For her fleur musc la nuova fragranza estiva di Narciso Rodriguez. Un profumo pensato per l’indipendenza e la sensualità delle donne. Un cuore di muschio bianco delicato all’olfatto e alla pelle. Al muschio si combina un bouquet floreale generoso che intensifica l’aroma del muschio.

I fiori miscelati sono:

fiori rosa

grani di pepe rosa

legno d’ambra

patchouli

ambra delicata

Il profumo è reperibile nelle migliori profumerie al costo di circa 55 euro.

Salvatore Ferragamo – Signorina in Fiore

Ancora fragranze floreali per Salvatore Ferragamo per sottolineare la personalità di una donna giovane, romantica e spensierata. Note emozionanti e colorate il cui delizioso e vivace sorbetto di pera Nashi si fonde al melograno.

Il cuore della fragranza è un mix crescente di fiori:

fiore di ciliegio

petali di gelsomino

legno di sandalo

muschio bianco

Il profumo ha un costo di circa 47 euro e potete acquistarlo nelle migliori profumerie.

Carthusia – Gelsomini di Capri

Un profumo che si ispira ai gelsomini e che riporta, come per incanto, alle magie di un’isola unica al mondo: Capri. In questo profumo giocano un ruolo fondamentale le essenze del Mediterraneo:





bergamotto

limone

mandarino

gelsomino

ginestra

fiori d’arancio

rosa

legno di Cashmere

ambra

Il costo è di circa 90 euro.

Michael Kors – Sexy Blossom

Michael Kors, che tutti conosciamo per la sobrietà e l’eleganza di borse ed accessori, mostra il suo lato olfattivo con la presentazione di fragranze sexy e sensuali per la prossima estate 2017. E’ un profumo in edizione limitata, un mix di note floreali e legnose avvolgenti.

La fragranza si apre con il dolce e armonioso litchi (il ciliegio cinese) per poi fondersi con petali di rosa e rugiada. Altre perle di fiore sono:

peonia

orchidea

fresia

mughetto

Il fondo, infine, si distingue per le note legnose di ambra grigia, muschio intenso e legno di sandalo. Lo trovate nelle migliori profumerie al costo di circa 55 euro.

Clarins – Eau Dynamisante

E’ una fragranza totalmente naturale che proviene da estratti di piante:

ginseng per energizzare

ispaghul per tonificare

per tonificare aloe vera ed equiseto per addolcire

Reperibile nelle migliori farmacie al costo di circa 50 euro.

Caudalie – Eau Fraiche Rose de Vigne

La fragranza di Caudalie racchiude due note fondamentali dei fiori di maggio:

romantica, acidula e agrumata della rosa

dolcezza del ribes

Un profumo che rievoca quello dell’uva che unito al rabarbaro e al muschio rendono questo profumo inaspettato e unico. La fragranza è stata creata con attenzione e dovizia dal maestro profumiere Ralf Schwieger che l’ha lanciata sul mercato alla modica cifra di 25 euro.

Miu Miu – l’Eau Bleue

Liberati dal grigiore invernale e spruzza l’essenza del calore e della luminosità. Miu Miu L’Eau Bleue cattura l’allegra e delicata fragranza leggera della rugiada mattutina sui fiori di mughetto e Akigalawood. La confezione in vetro blu trasparente ricorda i fondali marini dell’estate. Nelle migliori profumerie al costo di circa 45 euro (formato piccolo).

Tom Ford – Velvet Orchid Lumière

Una fragranza orientale con note di testa, di base e di cuore. Delle prime fanno parte bergamotto, mandarino, rum e miele. Le note di cuore sono Gelsomino, Rosa e Orchidea Nera, mentre quelle di base Sandalo, Mirra e Vaniglia. Nelle migliori profumerie al costo di circa 60 euro.

Elizabeth Arden – Green Tea Mimosa

Green Tea Mimosa di Elizabeth Arden un nuovo profumo fresco e femminile con agrumi e mimosa del Marocco. La composizione olfattiva propone poi anche le note di tè verde, agrumi, semi di ambretta. Un tocco caldo e speziato è dato dall’avvolgente aroma di vaniglia. Il costo del flacone si aggira intorno ai 20 euro.

Essenza di un’Isola Smeraldo – Acqua dell’Elba

L’Isola toscana è presente nella fragranza Acqua di Elba, la brezza delle onde si fonde all’essenza dei fiori, agrumi, piante marine e legni pregiati. Reperibile nelle migliori profumerie al costo di 50 euro. Altre essenze degne di nota per la prossima estate 2017 sono Nerola di Diletta Tonatto, Cocaine di Franck Boclet, Black Opium Floral Shock di Yves Saint Laurent, Love Story Eau Sensuelle di Chloé. Scegli il profumo adatto alle tue dolci notti d’estate.