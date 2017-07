Proprietà del silicio: un insostituibile alleato per il benessere e la bellezza.

47 visite

Il silicio è una delle sostanze più diffuse sul nostro pianeta, la sua presenza è seconda solo a quella dell’ossigeno. Esistono due tipi differenti di questa sostanza: il silicio minerale presente in natura e il silicio organico presente all’interno di numerosi organi del corpo umano.





In natura, questo metalloide di colore blu e grigio, non si trova mai al suo stato elementare ma è presente come elemento in una gran quantità di rocce eruttive, metamorfiche e sedimentarie.

All’interno del nostro organismo il silicio si trova nei tessuti connettivi, nelle ossa, nelle arterie, nei polmoni, nelle unghie e nei capelli.

Questo prezioso minerale svolge un ruolo prezioso nel preservare la salute, il benessere e la bellezza del nostro corpo. Con il passare degli anni, la concentrazione di silicio presente nell’ organismo diminuisce progressivamente, peggiorando il nostro stato di benessere.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i principali benefici del silicio e in quali cibi lo possiamo trovare per ostacolarne la riduzione, dovuta al naturale progredire dell’età.

I benefici del silicio per la salute del corpo.

Una quantità di silicio soddisfacente all’interno del nostro organismo, garantisce numerosi effetti benefici alla nostra salute:

questa preziosa sostanza rafforza la calcificazione delle ossa , grazie alla sua capacità di favorire l’accumulo di calcio.

, grazie alla sua capacità di Una corretta assunzione quotidiana di silicio abbassa il rischio di contrarre malattie come l’ artrosi e l’ osteoporosi .

e l’ . In caso di fratture ossee , una giusta scorta all’interno dell’organismo accelera il processo di ricomposizione della frattura e quindi di guarigione.

, una giusta scorta all’interno dell’organismo accelera il processo di e quindi di guarigione. Svolge l’importante compito di favorire il corretto funzionamento dell’ apparato cardiovascolare , migliorando l’elasticità dei vasi sanguigni.

, migliorando l’elasticità dei vasi sanguigni. Fortifica il nostro sistema immunitario e contrasta l’insorgere di infiammazioni e stadi influenzali.

I benefici del silicio per la salute della nostra psiche.

Il silicio ha numerosi effetti benefici anche sulla salute della nostra psiche e del nostro spirito: è in grado di alleviare i disturbi del sonno e il nervosismo accentuando un senso di buon umore. Inoltre, questo minerale rafforza la memoria, favorisce la concentrazione e ha l’effetto di ridurre la stanchezza, donandoci una carica positiva di energia.

Per quanto riguarda il nostro spirito, la sua presenza riesce a ridurre l’insicurezza e la paura, promuovendo una crescita armonica e aiutandoci a raggiungere il benessere interiore.

I benefici del silicio per la bellezza.

I principali effetti del silicio sulla bellezza del nostro corpo sono i seguenti:

Favorisce la formazione del collagene e dell’ elastina , agisce da anti-aging naturale e ritarda il cedimento dei tessuti, rende la nostra pelle più bella e più soda e contrasta la formazione di smagliature e rughe .

e dell’ , agisce da anti-aging naturale e ritarda il cedimento dei tessuti, rende la nostra e più e contrasta la formazione di e . Riduce l’accumulo di tossine acide e rigenera le cellule , contrastando la formazione dei radicali liberi, due tra i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle.

, contrastando la formazione dei radicali liberi, due tra i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Svolge un’azione regolatrice per il metabolismo e agisce da lipolitico , permettendo di perdere peso con maggiore facilità.

, permettendo di perdere peso con maggiore facilità. Rende i denti più sani e più belli, dona luce e brillantezza al cuoio capelluto e rende le unghie più forti.

Cibi ricchi di silicio.

Il nostro organismo, non è in grado di assumere il silicio nella sua forma minerale, per assicurare al nostro corpo un’adeguata presenza di questa preziosa sostanza (che è di circa 25- 45 mg al giorno) è necessario seguire un’alimentazione equilibrata, che comprenda i cibi che ne sono maggiormente ricchi.

Per aumentare la nostra scorta di silicio, possiamo scegliere una dieta basata sulla variazione dei seguenti alimenti: grano, avena, orzo, patate, riso, cipolla, aglio e prezzemolo. Tra le verdure ricche di silicio possiamo scegliere tra asparagi, cetrioli, barbabietole e ravanelli.

Integratori ricchi di silicio.

Se proprio non riuscite ad assumere il silicio attraverso i cibi e volete usufruire dei suoi effetti benefici, in commercio esistono numerosi integratori dietetici a base di silicio.

Potete farvi consigliare in farmacia o in erboristeria l’integratore giusto per le vostre esigenze.

Un’altra valida fonte di silicio vegetale si trova nell’equiseto, un’erba molto diffusa, in grado di assicurare un effetto rimineralizzante su tutti i tessuti. Per assumere l’equiseto potete optare sull’acquisto dei numerosi estratti e integratori presenti sul mercato. Prima dell’assunzione è sempre meglio consultare un medico o un erborista esperto che sappia consigliarvi al meglio.