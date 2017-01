7.378 visite

Per la pelle particolarmente sensibile la protezione ideale è l’amido di riso, perfetto per pulire, idratare in profondità e lenire la pelle irritata.

L’amido di riso per alcune peculiarità morfologiche dei chicchi (hanno forma poliedrica) in cucina è facilmente digeribile, ha un indice di allergenicità tra i più bassi tra tutti i cereali, ecco perché è l’ideale nell’alimentazione nell’infanzia. Se aggiunto all’acqua del bagnetto, l’amido di riso rappresenta inoltre un ottimo lenitivo e ammorbidente cutaneo per bambini, sicuramente da preferire ai più aggressivi saponi (basta aggiungere al bagnetto 200 gr di amido di riso e qualche goccia di olio essenziale delicato).

Ecco perché l’amido di riso è perfetto anche per prendersi cura della nostra pelle (soprattutto per nutrire le pelli secche e screpolate).

I prodotti cosmetici che contengono amido di riso solitamente vengono venduti in farmacia, nell’etichetta degli ingredienti (Inci) l’amido di riso è indicato come Oryza sativa.

Dove trovare l’amido di riso

Si acquista facilmente in erboristeria come amido purissimo di riso in polvere o in “cannoli”, oppure si trova anche al supermercato nel reparto dedicato ai prodotti per l’infanzia. Ma attenzione non confondetelo con quello del supermercato sugli scaffali degli alimenti che in realtà è amido modificato proprio per uso alimentare e neanche con quello che si utilizza per inamidare i colletti delle camicie.

Questo è un tipo di amido di riso modificato che contiene frequentemente anche benzylhemiformal che disciolto in acqua rilascia formaldeide. E’ inoltre possibile reperirlo nei negozi di prodotti biologici, in quelli senza glutine e su internet.

Benefici e usi dell’amido di riso

L’amido di riso è un potente antinfiammatorio che può essere utilizzato per lenire piccole irritazioni ma anche come ottimo detergente e idratante per il corpo, con capacità assorbenti da usare, ad esempio, al posto del talco perché non tende a chiudere i pori, permettendo così la naturale respirazione della pelle. Si può considerare un ottimo prodotto per tutta la famiglia, sia per l’igiene sia per la bellezza quotidiana.

Eccovi una semplice ricetta per un bagno rinfrescante, lenitivo e calmante: sciogliete tre cucchiai di amido di riso nell’acqua tiepida della vasca e poi immergetevi nel relax. E’ un rimedio perfetto e piacevole durante l’estate e a seguito di scottature o eritemi solari. L’amido di riso è usato anche per le punture di zanzare e insetti

Dopo la ceretta se compaiono dei puntini rossi, può essere utile sfruttare la proprietà lenitiva dell’amido di riso. Basta preparare una crema con amido di riso e latte da applicare sulle gambe pulite e lasciare in posa per 5 minuti. L’effetto lenitivo e antinfiammatorio dell’amido di riso aiuterà a far scomparire gli antiestetici punti rossi.