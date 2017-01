2.369 visite

Come spesso si dice “Nelle botti piccole c’è il vino buono“, un detto che calza a pennello per il mandarino che è un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche per la salute ma anche per la bellezza: di questo frutto infatti non si butta niente: polpa, buccia e perfino noccioli (se masticati rilasciano vitamine)!.

Si fa presto a dire mandarino ma in realtà esistono diverse varietà del frutto: King di origine cinese, Cleopatra di origine indiana, Satsuma di origine giapponese, Tangerine dal Marosso e poi tre famosi ibridi

mandarancio, unione tra mandarino e arancia

clementine, unione tra mandarancio e mandarino

mapo, incrocio tra mandarino e pompelmo

L’inverno è la stagione in cui è possibile gustare dei mandarini maturi ed è proprio in questi mesi freddi che vengono apprezzate le sue proprietà benefiche per le difese immunitarie, la polpa del mandarino è infatti ricca di Vitamina C utile per prevenire il raffreddore, proteggere le mucose e i capillari. Oltre alla Vitamica C la polpa è ricca di Vitamina P che favorisce la diuresi contrastando la ritenzione idrica; infine sono presenti calcio, potassio e fibre che regolano l’intestino favorendo il transito e combattendo la stitichezza.