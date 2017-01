1.106 visite

La rosa canina è una specie che cresce spontaneamente molto diffusa in Italia con fiori di un delicato rosa e bacche rosse ricche di vitamina C e dalla forte azione antinfiammatoria che rendono la rosa canina un rimedio naturale molto apprezzato e utilizzato soprattutto durante i mesi più freddi per combattere i malanni di stagione ma anche in primavera per prevenire allergie e riniti.

La rosa canina, che deve il suo nome all’antico uso che ne facevano i Greci come rimedio in caso di morsi di cani rabbiosi, è conosciuta soprattutto per essere una fonte di vitamina C contenuta nelle piccole bacche rosse (cinorrodi) dalla forma leggermente allungata, con concentrazioni maggiori rispetto alle arance, frutto vitaminico per eccellenza: 100 grammi di bacche contengono la stessa quantità di vitamina C di 1 chilo degli agrumi.

Nelle bacche di rosa canina (buccia e polpa) sono presenti anche bioflavonoidi che favoriscono l’assorbimento della vitamina C e, al tempo stesso, svolgono un’azione antiossidante importante per migliorare la circolazione sanguigna.

Antinfiammatorio ed energizzante

La rosa canina è una pianta con proprietà immunomodulanti, ovvero è in grado di equilibrare il funzionamento del sistema immunitario e di rinforzarlo in caso di raffreddori, tosse, stati influenzali ed altri malanni tipici dei mesi più freddi, alleviando i fastidi anche se causati da infezioni grazie alle proprietà antinfiammatorie della rosa canina utile anche in casi di congiuntivite e riniti allergiche.

La presenza di calcio e ferro, uniti alla già citata vitamina C, rendono la rosa canina un ottimo tonico da assumere durante periodi di stress o stanchezza per fronteggiare la mancanza di energia; i tannini contenuti nella bacche gli conferiscono anche un potere astringente utile in caso di diarrea.