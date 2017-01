1.210 visite

L’autunno è la stagione della zucca, simbolo di Halloween e se avete intenzione di tagliarla non gettate i semi, fonte di nutrienti e benefici per il cuore, il sistema immunitario, oltre a conciliare il sonno e ridurre lo stress.

I semi di zucca si ottengono dal frutto ben maturo e si presentano bianchi, dalla forma ovale con punta conica e abbastanza schiacciati, ogni zucca produce circa 500 semi che vengono consumati dopo essere stati seccati o tostati.

I semi di zucca sono un tipico snack spezza-fame da consumare con moderazione in dieta vista il considerevole apporto calorico dovuto alla presenza di grassi, infatti ogni 100 grammi di semi di zucca contengono 570 kcal ma – per fortuna – come snack basta consumarne una manciata e tenere così sotto controllo le calorie.

In natura non è raro che i prodotti più piccoli si rivelino dei concentrati di nutrienti fondamentali e i semi di zucca non sono da meno essendo una fonte di sali minerali quali magnesio (quattro tazze di semi di zucca fornisce metà del fabbisogno giornaliero di magnesio), manganese, rame, ferro e zinco e di acidi grassi omega 3 (ne sono una delle principali fonte vegetali) ma non mancano nemmeno vitamine del gruppo B ed E, proteine vegetali.

Benefici dei semi di zucca

I semi di zucca sono molto importanti per il corretto funzionamento del sistema nervoso con un’azione antistress e in quanto ricchi di omega 3 e antiossidanti sono un alleato prezioso per la salute del cuore agendo su diversi versanti, infatti aiutano a ridurre i livelli di colesterolo “cattivo”, a regolare la pressione sanguigna e aiutano a prevenire (grazie al magnesio) arresto cardiaco improvviso, ictus e infarti.

Sia gli uomini che le donne traggono vantaggi dal consumo di semi di zucca per problematiche diverse legate al sesso, così per le donne sono utili durante la menopausa per ridurre vampate di calore, mal di testa e altri sintomi tipici di questa fase della vita femminile; per gli uomini mangiare semi di zucca ha benefici sulla salute della prostata per prevenire l’insorgere di tumori o per ridurre l’iperplasia prostatica benigna.

I semi di zucca aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo, combattono e prevengono la cistite e le infezioni utinarie e riescono a contrastare l’incontinenza notturna anche dei bambini (Enuresi notturna).