Prostamol fa parte della categoria degli integratori alimentari, in particolare per il benessere fisiologico della prostata, per la cura delle infezioni alle vie urinarie e per coadiuvare il drenaggio dei liquidi corporei in presenza di ipertrofia benigna.

Analizziamo l’integratore in base alla patologia da trattare e vediamo tutto ciò che c’è da sapere prima di assumere Prostamol.

Cos’è l’ipertrofia prostatica benigna?

E’ un ingrandimento delle ghiandole prostatiche che comprimendo l’uretra, ostacolano l’espulsione naturale di urina. Più che parlare di ipertrofia,si parla di iperplasia (perchè aumentano il numero delle cellule).

Tra i principali sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna vediamo:

aumento del bisogno urgente di urinare

aumento della minzione notturna

bruciore durante la minzione

Rivolgersi ad uno specialista per aver una corretta diagnosi e una cura adeguata alla patologia, se non viene riconosciuta può portare ad altre problematiche come: infiammazioni urinarie, calcoli renali e problemi alla vescica.