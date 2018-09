Proteina C Reattiva PCR nelle analisi del sangue

0 visite

La proteina C reattiva (PCR) è una proteina della fase acuta, ossia che viene prodotta a livello epatico a seguito di processi infiammatori, infezioni, malattie reumatologiche, interventi chirurgici e traumi. Il suo aumento nelle analisi del sangue è utilizzato come segnale della presenza di uno stato infiammatorio.

Il valore della PCR è sensibile, aumenta rapidamente nel corso dell’infiammazione e subisce variazioni altrettanto rapide durante il corso di una terapia. Questo fa del dosaggio della PCR un esame utile per capire se c’è l’infiammazione e per valutare e monitorare l’efficacia di un’ eventuale terapia. Tuttavia per quanto utile la PCR non è informativa sulla sede ne sull’origine dell’infezione.

Studi recenti hanno dimostrato come il dosaggio di hs-PCR sia correlato all’aumentato rischio di sviluppare una patologia cardiaca.

Valori di riferimento della PCR

La concentrazione di proteina C reattiva in condizioni fisiologiche è piuttosto bassa: 0,5 – 10 mg/L.

I valori della PCR variano a seconda del sesso e dell’età del paziente, ad esempio nelle donne è comune trovare valori di PCR un po più elevati rispetto agli uomini.

A seconda dei valori di PCR che si dosano nel sangue sono indicativi o meno dell’infiammazione. Durante il processo infiammatorio acuto, i valori di PCR possono aumentare notevolmente e raggiungono il picco massimo entro 48 ore dall’inizio del processo infiammatorio.

È possibile dosare anche i valori di hs-PCR come fattore di rischio cardiaco:

basso rischio cardiaco <1 mg/L

moderato rischio cardiaco 1 – 3 mg/L

elevato rischio cardiaco >3 mg/L

Cause della PCR alta nel sangue

La PCR è una proteina che aspecificamente viene prodotta quando è in corso un processo infiammatorio, pertanto non è difficile trovare il valore alterato a seguito di patologie di varia natura e traumi.

Le cause dell’aumento della proteina C reattiva sono:

Infezione batterica

infezione fungina

appendicite

lupus eritematoso sistemico

linfoma

infarto del miocardio

rischio cardiovascolare

sepsi

tubercolosi

ustione

trauma

polimialgia reumatica

pancreatite

malattia infiammatoria intestinale

gotta

malattia infiammatoria pelvica

neoplasie

artrite reumatoide

intervento chirurgico

Quando viene richiesto l’esame

Il dosaggio della PCR viene richiesta dal medico per:

valutare la presenza di un’infiammazione acuta

monitorare l’efficacia della terapia sull’infiammazione

valutare infezioni di varia natura in corso

verificare la guarigione di ferite da interventi chirurgici

verificare la guarigione da ustioni o traumi

valutare malattia infiammatoria pelvica

valutare patologie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn

valutare artrite

valutare malattie autoimmuni, come il lupus eritematoso sistemico

valutare il rischio di sviluppare coronopatie

Spesso il dosaggio della PCR viene prescritto insieme alla VES, la velocità di eritrosedimentazione dei globuli rossi, un altro indice infiammatorio ma meno sensibile e aspecifico.

Poiché questi due valori risultano buoni indicatori infiammatori ma non sono informativi sull’origine dell’infiammazione, sono solo un punto di partenza per l’esecuzione di ulteriori indagini specifiche e approfondite.

PCR come marcatore di malattia cardiaca

Recenti studi hanno evidenziato la correlazione tra l’infiammazione e l’aumentato rischio di avere un infarto o di sviluppare una patologia cardiaca.

Quindi la PCR, come marcatore dell’infiammazione, viene sempre più usata anche in questi casi. È stato dimostrato soggetti con valore inferiore a 1 mg/L di proteina C reattiva hanno un basso rischio di sviluppare una patologia cardiaca.

È un dosaggio importante in quanto è sensibile all’infiammazione ed è indipendente dal dosaggio di LDL e trigliceridi.

Fattori che influenzano l’esame

L’aumento della proteina C reattiva può essere influenzato da:

assunzione della pillola anticoncezionale

assunzione di alcuni farmaci come paracetamolo, ibuprofene, statine

gravidanza

obesità

lupus eritematoso

artrite reumatoide

età avanzata

Poiché il dosaggio della proteina C reattiva può essere influenzato da tanti fattori è importante far valutare i risultati delle analisi del sangue da un medico.