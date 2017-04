91 visite

Provida pancia gonfia è un integratore alimentare che favorisce la digestione ed elimina la fastidiosa pancia gonfia. Quest’ultima insieme a gas addominali e colon irritabile ( prova Kijimea) sono problemi che dipendono da ciò che mangiamo e soprattutto da come lo assumiamo. Alcuni cibi, infatti, sono carenti di enzimi digestivi indispensabili per una sana e corretta digestione.

Perchè questi cibi sono carenti di questi enzimi essenziali? Per la loro tipologia di coltivazione, conservazione e nella maggior parte dei casi di cottura, Provida ci aiuta a sgonfiare l’addome e riacquistare quella piacevole sensazione di leggerezza. Vediamo tutte le caratteristiche di Provida.

Provida: proprietà e caratteristiche

Provida pancia gonfia è il primo integratore alimentare ad utilizzare una miscela di 7 enzimi vegetali naturali, probiotici, prebiotici e radice di Carlina Acaulis. La capacità di Provida è quella di agire nelle aree acide, basiche e neutre del tratto gastro- intestinale. Provida non sostituisce in alcun modo una dieta sana e bilanciata.

Provida è un integratore adatto anche a vegani e vegetariani e non contiene latto derivati. Provida contiene:

Maltodestrina

Enzyblend

Inulina

Idrossipropilmetilcellulosa

bifidum BB01

Bifidobacterium Longum BL03

Biossido di Silicio

Colorante

Titanio Biossido.

Quando prendere i fermenti lattici?

Perchè fa bene la radice di Carlina Acaulis?

La Carlina Acaulis o Carlina Bianca è una pianta perenne, appartenente alla famiglia delle Asteraceae, molto conosciuta per le proprietà medicali. E’ un’erbacea originaria del continente europeo e in Italia la troviamo a partire dalle Alpi fino ad arrivare giù in Calabria fiorendo da luglio a settembre.

Viene utilizzata in fitoterapia a dosi specifici data l’alta tossicità della pianta. Agisce sull’apparato gaatro-intestinale e: