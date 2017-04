Prugna: il frutto antiossidante

69 visite

La prugna è il frutto antiossidante per eccellenza per mantenersi giovani e in salute. E’ originaria di diverse zone del mondo, dal Sud Africa alla Germania ed è possibile trovarla tutto l’anno anche se da maggio a settembre che si trovano quelle di produzione stagionale e locale. Nel nostro Paese esistono diverse varietà di alberi di prugne, ognuno con frutti dal colore e dal sapore differenti:

Golden

Japan

Regina Claudia

Santa Rosa

Ci sono le prugne gialle (acide e succose), le rosse (dolcissime), le prugne viola (secche in scatola e ideali da cuocere) e quelle verdi (dolci e gustose). Vediamo insieme proprietà, sostanze nutrienti e benefici delle prugne.

Valori nutrizionali e caratteristiche delle prugne

Le prugne sono molto povere di calorie e ricchissime si nutrienti per la salute e il benessere. Il frutto antiossidante per eccellenza e alleato della giovinezza possiede i seguenti valori nutrizionali per 100 g di prodotto:

acqua (88 g)

(88 g) proteine (0,5 g)

grassi (0 g)

(0 g) fibre (1,5 g)

(1,5 g) potassio (200 mg)

magnesio (8 mg)

Vitamine (A, C ed E)

Le prugne vanno consumate solo ben mature. La loro polpa deve essere soda, compatta e avvolta da una polvere biancastra. Le pugne vanno lavate accuratamente (soprattutto se non è chiara la provenienza),aggiungere un po’ di bicarbonato per alimenti se necessario o del disinfettante alimentare. Questo perchè è un frutto che va mangiato con tutta la buccia (ricchissima di fibre).

Per conservarle in modo corretto metterle in frigo e consumarle al massimo dopo 3 giorni. Le migliori prugne sono quelle che cadono dai rami scuotendoli. Se invece si acquistano prugne più acerbe è consigliabile conservarle a temperatura ambiente in luoghi asciutti e lontano da luce solare e fonti di calore.

Proprietà benefiche delle prugne

Le prugne, oltre ad essere antiossidanti e rinfrescanti, contengono composti salutari che aiutano il benessere dell’organismo. Tra i principali benefici del frutto: