Prurito agli occhi: possibili cause e rimedi

23 visite

Gli occhi sono una delle parti più sensibili del nostro corpo, esposti alle variazioni climatiche, ai raggi solari e agli agenti esterni patogeni. Quando vengono colpiti gli occhi, avvertiamo immediatamente una spiacevole sensazione di fastidio come:

bruciore

prurito

rossori

lacrimazione

dolori

vista offuscata nei casi più gravi

Il prurito agli occhi è uno dei sintomi più diffusi e anche quelli di più difficile causa, spesso il fastidio è a intermittenza, temporaneo o in alcuni casi persistente. Perchè si ha prurito agli occhi? Quali possono essere le possibili cause? Come intervenire e rimediare?.

Cause del prurito agli occhi

Il prurito agli occhi può avere diverse cause, alcune di facile risoluzione e passeggere, altre invece possono essere più gravi e necessitano di una diagnosi specialistica accurata. Vediamo tutti i vari casi che possono causare il fastidioso prurito oculare.

Allergeni

E’ una delle cause più diffuse e comuni, polline, pelo del gatto o acari della polvere possono provocare reazioni oculari allergiche di prurito. In questo caso è importante venire a capo del fattore scatenante e rivolgersi all’oculista per una diagnosi e per l’eventuale terapia appropriata.

Lenti a contatto

Spesso copri estranei nell’occhio introdotti senza le normali regole igieniche può causare irritazioni e prurito. Quando si mettono le lenti a contatto accertarsi di aver lavato correttamente le mani, si sta sempre avendo a che fare con gli occhi (parte estremamente sensibile a germi e batteri).

Altri corpi estranei responsabili di prurito possono essere: ciglia negli occhi, residui di trucco o granelli di polvere. Per eliminare il problema basta prendere un batuffolo di cotone ed estrarre con cautela il copro estraneo dall’occhio. Non usare mai le mani.