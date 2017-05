58 visite

La psoriasi è un disturbo molto diffuso tra la popolazione, una patologia cronica non contagiosa, ma molto fastidiosa.. E’ stimato, infatti, che questa “malattia” colpisce circa il 50% delle persone indipendentemente da età e sesso. La psoriasi può riguardare diverse zone del corpo e può avere varie cause, ma senza avere ancora una cura definitiva:

gambe

ginocchia

pancia

gomiti

mani

cuoio capelluto

E’ proprio su quest’ultima zona che vogliamo concentrarci in questo articolo. La psoriasi può colpire anche la cute dei capelli e spesso le persone non riescono a identificare la causa precisa o la denominazione del disturbo legato a quel fastidioso prurito al cuoio capelluto.

Come si manifesta la psoriasi sulla cute dei capelli? Da cosa dipende la manifestazione del disturbo? Come intervenire per alleviare i sintomi e per eliminare il problema? Scopriamolo insieme.

Sintomi della psoriasi del cuoio capelluto

La psoriasi può intaccare anche il cuoio capelluto e spesso viene confusa con la dermatite seborroica (con sintomi analoghi ma non è una forma della patologia cronica in questione). I sintomi sono simili, ma quelli della psoriasi compaiono in modo più leggero e non diffuso su tutta la cute della testa (nei primi stadi si manifesta solo in alcuni punti non uniformi).

I sintomi della psoriasi del cuoio capelluto sono facilmente riconoscibili:

chiazze arrossate sulla cute (nei casi più gravi compaiono anche squame)

sulla cute (nei casi più gravi compaiono anche squame) prurito alla testa

alla testa dolore alla cute della testa

Quando la psoriasi ricopre l’intera base della testa con squame rossastre viene definita “psoriasi a calotta”. Prima di capire quali sono i fattori scatenanti della psoriasi del cuoio capelluto, cerchiamo di capire le principali caratteristiche della psoriasi e della dermatite seborroica per distinguerle e non confonderle.

Differenza tra la psoriasi e la dermatite seborroica

Psoriasi e dermatite seborroica del cuoio, pur avendo sintomi simili, presentano delle caratteristiche specifiche differenti che le distinguono in modo netto e preciso (soprattutto se vengono analizzate da uno specialista. Entrambe le patologie si manifestano con squame (perdita di pelle) ma:

la psoriasi presenta squame bianche e asciutte

presenta dermatite seborroica presenta squame gialle e unte

Questo perchè la dermatite seborroica riguarda le ghiandole sebacee sottoposte a modifiche della composizione naturale di sebo (es quelle vicino al naso o sul cuoio capelluto). Il prurito della dermatite seborroica è continuo e più fastidioso rispetto a quello della psoriasi.