Rimedi naturali per la psoriasi

La psoriasi è un disturbo cronico che provoca infiammazione e squame sulla pelle. Normalmente, le cellule dell’epidermide si rigenerano più o meno ogni mese, ma quando si è affetti da psoriasi questo processo accelera e le cellule cominciano ad impilarsi velocemente le une sulle altre. Ci sono vari rimedi naturali per alleviare i sintomi, come la cura con le erbe, soprattutto quando non è in uno stato critico

La psoriasi comincia nel sistema immunitario e coinvolge un tipo di globulo bianco chiamato cellula T: durante lo sviluppo della patologia, questo leucocita si innesca per errore, diventando iperattivo e producendo una quantità eccessiva di cellule.

Sintomi della psoriasi

I sintomi più comuni della psoriasi includono:





Chiazze rosse sulla pelle, con possibilità di croste tendenti al bianco

Lesioni epidermiche potenzialmente dolorose

Forfora

Discromie della pelle

Scolorimento di dita o unghie e possibile comparsa di micosi

Distaccamento delle unghie dal letto ungueale

La psoriasi si manifesta principalmente nella zona di gomiti, gambe, cuoio capelluto, viso, palmi delle mani e pianta dei piedi. Può tuttavia presentarsi su unghie, genitali e interno della bocca.

Rimedi naturali per la psoriasi

Quando il medico ritiene che il disturbo non abbia raggiunto condizioni critiche, è possibile trattare la psoriasi con rimedi naturali. Vediamone alcuni.

Ridurre lo stress

È universalmente riconosciuto che lo stress gioca un ruolo importante nella comparsa della psoriasi. Per questo motivo, terapie in grado di gestire la tranquillità di corpo e mente sono molto efficaci per il trattamento del disturbo. Sono indicati, a questo scopo, lo yoga, la meditazione e giuste tecniche di respirazione.

Attività fisica e idratazione

Tutti sappiamo quanto l’attività fisica e un giusto livello di idratazione corporea facciano bene al nostro organismo. Sono valide condizioni che aiutano a contrastare anche la psoriasi. Oltre a bere almeno due litri di liquidi al giorno, un buon modo di porre rimedio all’eccessiva secchezza della pelle è quello di concedersi dei bagni rilassanti.

Attenzione però alla temperatura: acqua troppo calda potrebbe, infatti, infiammare e seccare maggiormente l’epidermide. Riempite semplicemente la vasca di acqua tiepida e versate al suo interno del sale di Epsom; rimanete in ammollo circa 15 minuti per rimuovere le cellule morte e alleviare il prurito. Ricordatevi poi di applicare una buona crema idratante, appena finito il trattamento.

Creme naturali

Esistono tre rimedi topici naturali che hanno dimostrato avere effetti positivi sulla psoriasi. Si tratta della crema di maonia, della crema di avocado e vitamina B12 e del gel di aloe vera. Questi prodotti alleviano la maggior parte dei sintomi nei pazienti affetti da psoriasi moderata e sono reperibili in erboristeria o negli e-commerce.

La dieta per combattere la psoriasi

Il primo rimedio naturale per trattare ogni condizione patologica è la giusta alimentazione. Una buona dieta è la base di una buona salute. Mangiare bene aiuta non solo a combattere la psoriasi, ma anche a prevenirla. Ecco gli alimenti giusti per gestire questo disturbo.

Cibi probiotici

Consumare cibi ricchi di probiotici migliora il lavoro di digestione, riduce le infiammazioni e rinforza il sistema immunitario. Scegliete alimenti giornalieri, come yogurt e verdure fresche, meglio ancora se mangiate crude.

Cibi ricchi di fibre

Integrare la propria dieta con la giusta quantità di fibre mantiene il sistema digerente in salute. In questo modo, il processo di purificazione dell’organismo dalle sostanze di scarto sarà più semplice. Gli alimenti che contengono più fibre includono frutta, verdura e fagioli.

Cibi ricchi di zinco

Alcune ricerche hanno dimostrato che lo zinco aiuta a gestire meglio il dolore provocato dalla psoriasi. La carne di manzo allevato con foraggio, l’agnello, i semi di zucca e i ceci sono ottime fonti di questo elemento.

Cibi che contengono vitamina A

Aggiungere carote, mango, pomodori, cavolo e cavolo riccio alla propria dieta aiuta ad incrementare i livelli di vitamina A, fondamentale per prevenire e trattare tutte le condizioni che affliggono la pelle.

Erbe e spezie

Molte erbe e spezie sono antinfiammatorie e contengono antiossidanti. La curcumina, l’ingrediente attivo che si trova nella curcuma, è la migliore in questo senso.

È stato evidenziato come essa giochi un ruolo importante nella guarigione delle lesione da psoriasi, grazie alla sua capacità di spegnere le infiammazioni. Basterà aggiungere questa spezia ai propri piatti, ricordandosi che la quantità giornaliere di curcuma considerata sicura va da 1.5 a 3 grammi.

Oli essenziali per trattare la psoriasi

Altri metodi naturali e casalinghi per ridurre i sintomi della psoriasi riguardano l’utilizzo di oli essenziali. Questi prodotti sono in grado di donare sollievo alla pelle e supportare il processo di guarigione. E’ possibile trovare questi prodotti in erboristeria.

Olio essenziale di tea tree

Utilizzando l’olio essenziale di tea tree per trattare la psoriasi si prevengono le infezioni e si stimola il sistema immunitario a lavorare nel modo corretto. Leggi tutte le altre proprietà dell’ olio Tea Tree.

Olio essenziale di lavanda

Grazie alla sue proprietà antinfiammatorie e calmanti, questo olio aiuta a lenire l’epidermide e a promuoverne la rigenerazione in modo appropriato.

Olio essenziale di geranio

L’olio essenziale di geranio stimola la circolazione sanguigna e diminuisce le infiammazioni. Aiuta inoltre a ridurre i livelli di stress.

I pazienti che si sottopongono a cure mediche convenzionali, devono chiedere consiglio al proprio medico prima di iniziare un trattamento naturale. Alcuni alimenti o sostanze potrebbero infatti interferire con i farmaci.