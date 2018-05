Psorimilk una crema efficace per la cura della psoriasi

0 visite

La psoriasi è una malattia molto frequente nella popolazione e spesso ha nella vita di chi ne soffre sia conseguenze a livello fisico che ripercussioni sulla vita sociale. Nell’nell’80% dei casi è caratterizzata dalla formazione sulla pelle di placche squamose rossastre ricoperte da squame argentee, spesso accompagnate da infiammazione, sensazione di prurito e, nei casi più seri, anche di lesioni e di dolore a livello delle placche.

Le comparsa delle placche può interessare tutto il corpo ma spesso le zone del corpo interessate sono ginocchia, gomiti, cuoio capelluto, palmi delle mani e piante dei piedi. Poichè non se ne conoscono bene le cause scatenanti la patologia, si può intervenire solo sulla cura della sintomatologia.

Psorimilk contro la psoriasi

Un nuovissimo rimedio contro i sintomi della psoriasi è Psorimilk. Da poco in commercio in Italia, è una crema efficace che è stato accolta con entusiasmo da chi soffre di questa fastidiosa patologia.

È una crema che si prende cura della pelle in generale e particolarmente indicata per chi soffre di psoriasi ma anche per il trattamento di altre problematiche della pelle come gli eczemi. Migliora sia l’aspetto che la salute della pelle in sole tre settimane.

È composta solo da ingredienti naturali che agiscono direttamente sulle lesioni da psoriasi:

rigenera la pelle danneggiata dalla psoriasi

stimola l’esfoliazione delle croste

accelera la guarigione delle ferite e delle microfessure

ha attività antimicrobica e disinfettante

riduce l’infiammazione

Ingredienti di Psorimilk

Psorimilk ha una formula brevettata che studiata per agire in brevissimo tempo sui disturbi della psoriasi. Il prodotto è dermatologicamente testato.

Gli ingredienti, tutti naturali, interagiscono tra loro in modo sicuro:

Burro di karitè : ha un benefico effetto sulla pelle. Ha effetto mitigante, idrata e nutre la pelle in profondità e allevia le irregolarità e i duri strati. Inoltre protegge la pelle dai danni dei raggi ultravioletti

: ha un benefico effetto sulla pelle. Ha effetto mitigante, idrata e nutre la pelle in profondità e allevia le irregolarità e i duri strati. Inoltre protegge la pelle dai danni dei raggi ultravioletti Olio dell’albero del tè : ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Agisce sulle eruzioni cutanee, migliora lo stato generale della pelle e stimola la crescita e dona lucentezza ai capelli. Agisce in breve tempo su edemi, leviga la pelle, elimina danni e ispessimento cutaneo

: ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Agisce sulle eruzioni cutanee, migliora lo stato generale della pelle e stimola la crescita e dona lucentezza ai capelli. Agisce in breve tempo su edemi, leviga la pelle, elimina danni e ispessimento cutaneo Olio di menta : ha un effetto calmante e tonificante sulla pelle. Allevia l’infiammazione, il prurito e l’arrossamento della pelle del viso

: ha un effetto calmante e tonificante sulla pelle. Allevia l’infiammazione, il prurito e l’arrossamento della pelle del viso Olio di lavanda: indicata per il trattamento di pelle sensibile e problematica. Previene la formazione di cicatrici di varia natura. Migliora l’aspetto della pelle, riduce le rughe e idrata.

Come applicare Psorimilk

L’applicazione di Psorimilk è molto semplice:

lavare la pelle della zona interessata con acqua tiepida e asciugare con cura

prendere una piccola quantità di pomata e applicarla sulla zona interessata dalla lesione

massaggiare uniformentente

tenere Psorimilk sulla pelle almeno 15 minuti, in modo da far penetrare e agire il prodotto a fondo

per ottenere un’efficacia maggiore è consigliato non rilavare la zona sulla quale si è applicata la pomata

Ripetere l’applicazione almeno due volte al giorno, in casi gravi di psoriasi è possibile utilizzare in prodotto ogni volta che se ne sente il bisogno.

Controindicazioni

Psorimilk non ha controindicazioni. È composto da ingredienti naturali, non è un agente ormonale, non agisce sul sistema immunitario, pertanto il suo utilizzo non prevede nessuna precauzione. Se, leggendo gli ingredienti, si è allergico ad uno dei componenti non iniziare il trattamento.

Effetti collaterali

Non sono stati osservati effetti collaterali, tranne nel caso si manifesti una reazione allergica agli ingredienti del prodotto.

Psorimilk opinioni

Chi ha provato Psorimilk sono estremamente soddisfatti. Ha ridato, a chi l’ha adottata, sollievo dai fastidi della psoriasi e la malattia è decisamente regredita. Questa pomata ha risolto il problema della psoriasi a tutti quelli che l’hanno utilizzata e anche in poco tempo dalle prime applicazioni.

Dove comprare Psorimilk

Psorimilk è acquistabile solo online tramite il sito ufficiale per garantire l’autenticità del prodotto. Per acquistare Psorimilk basterà compilare un modulo online con i proprio dati personali per ricevere il prodotto direttamente a casa.

L’azienda produttrice applica uno sconto del 50% a chi acquista Psorimilk: lo acquisterete al prezzo di 49 euro invece che 98 euro. Il pagamento con contrassegno è effettuato al momento del ricevimento del prodotto, i tempi di spedizione richiedono circa 2-3 giorni.